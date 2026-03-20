AFP
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La UEFA y el Liverpool inician una investigación sobre la lesión de Noa Lang tras el choque del jugador estrella del Galatasaray contra una valla publicitaria
Lang se someterá a una operación por una lesión en el pulgar
El jugador, de 26 años, sufrió una sección parcial del pulgar y presentaba un dolor intenso mientras el personal médico le atendía en el terreno de juego. El propio equipo médico del Liverpool fue uno de los que atendió al extremo antes de que fuera retirado del campo. El Galatasaray confirmó en un comunicado emitido en la madrugada del jueves que Lang había sufrido un «corte grave» en el pulgar derecho y que sería operado en Liverpool. Se esperaba que abandonara la ciudad poco después de la intervención, antes de comenzar un programa de rehabilitación. Lang ha sido uno de los jugadores más importantes del Galatasaray desde que llegó cedido por el Nápoles en enero, convirtiéndose en titular habitual del líder de la Super Lig.
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La UEFA ha iniciado una investigación
La UEFA ha confirmado que está investigando el incidente junto con el equipo de la Premier League, centrándose en la propia valla publicitaria y en si cumplía con la normativa que regula las instalaciones junto al terreno de juego en los partidos de la Liga de Campeones. El resultado de la investigación podría tener repercusiones más amplias en la normativa de los estadios de toda la competición, especialmente en lo que respecta a la ubicación y la construcción de vallas en las zonas donde los jugadores suelen perseguir el balón más allá de la línea de fondo.
Osimhen se suma a la lista de lesionadosLa lesión de Lang no fue la única preocupación importante para el Galatasaray en Anfield. Victor Osimhen tuvo que ser sustituido en el descanso tras sufrir una fractura en el brazo derecho a raíz de un choque con Ibrahima Konaté. El delantero nigeriano, que ha marcado 19 goles en 29 partidos esta temporada tras su fichaje definitivo procedente del Nápoles el verano pasado, fue sustituido por Leroy Sané en el descanso, ya que el club confirmó que lo retiraban «por el riesgo de que se rompiera el brazo».
- Getty Images Sport
Van Dijk habla sobre la lesión de su compañero de la selección holandesa
El capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, que también es internacional con Holanda y compañero cercano de Lang, habló sobre el extremo tras el pitido final, pero restó importancia a cualquier insinuación de que la culpa recayera en la infraestructura del estadio. «Ha sido un accidente muy grave, pero no tiene nada que ver con el estadio, solo ha sido un accidente», dijo Van Dijk. «He hablado con él; espero que vuelva al campo lo antes posible, porque lo necesitamos si va a venir a la selección la semana que viene».
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