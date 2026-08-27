El organismo rector del fútbol europeo ha iniciado acciones penales en Suiza contra la FIFA y su presidente, Infantino, tras una controvertida propuesta, ahora abandonada, para vender participaciones comerciales en grandes torneos a inversores privados. Documentos obtenidos por BBC Sport revelan que la UEFA busca acceso inmediato a pruebas suizas cruciales para presentar cargos contra el acosado presidente de la FIFA y contra la propia organización.

La disputa surge de una estrategia secreta para transferir los derechos comerciales de los Mundiales masculino y femenino, junto con el Mundial de Clubes, a una nueva entidad conocida como FIFA Forward Enterprise (FFE). Según los escritos judiciales de la UEFA, Infantino diseñó esta estructura para llenarse los bolsillos y beneficiar a un selecto grupo de financieros privados a costa de la comunidad futbolística global en su conjunto.