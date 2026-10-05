La tensión alcanzó el punto de ebullición en el descanso, cuando se produjo una trifulca cerca del túnel que desencadenó acalorados enfrentamientos entre jugadores y que se prolongó más allá del pitido final. Las relaciones entre ambos bandos se deterioraron aún más después de que el Gobierno israelí acusara a los jugadores irlandeses de «ceguera moral» por agachar la cabeza durante el himno nacional del rival.

Preguntado por si ambas naciones deberían volver a jugar alguna vez entre sí, Hallgrimsson pidió directamente la intervención del organismo rector en declaraciones a RTE Sport: «No, no deberían. Eso no nos corresponde decidirlo a nosotros, eso lo decide la UEFA. Obviamente, hay un gran apoyo a Palestina en Irlanda. No hay muchos países que apoyen tanto a Palestina como Irlanda. No le desearía a ninguna selección nacional pasar por lo que hemos pasado en estas dos semanas, así que quizá la UEFA simplemente tenga que intervenir y hacer algo».