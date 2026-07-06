La UEFA, liderada por Aleksander Čeferin, hacriticado la decisión de la FIFA de anular la expulsión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien podrá jugar esta noche contra Bélgica. «La decisión de ayer de suspender, durante un período de prueba de un año, la aplicación de la sanción automática de un partido tras la tarjeta roja impuesta al jugador Folarin Balogun ha traspasado un límite insuperable. El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en normas, que son la base de una competición justa, honesta y transparente. A veces, las normas están sujetas a interpretación. En este caso, no. La suspensión automática de un partido tras una tarjeta roja no es potestad discrecional; se aplica de inmediato sin necesidad de que un órgano lo decida. Es un principio reglado que no admite excepciones, sobre todo en plena competición, donde otros jugadores ya cumplieron su sanción».
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La UEFA sobre el caso Balogun: «No nos lo podemos creer, se está sentando un precedente. Están en juego la integridad del juego y la credibilidad de la competición»
«LA CREDIBILIDAD DE LA COMPETICIÓN ESTÁ EN PELIGRO»
Cuando los responsables de hacer cumplir las normas fallan, la integridad del juego peligra y la credibilidad de la competición se resiente. Además, esa decisión crea un precedente que obligará a tratar de forma justa casos similares, lo que puede perjudicar la competición.
El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es un juego maravilloso que se practica en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un hecho aislado y, si se trata del Mundial, puede tener consecuencias positivas o negativas en todo el fútbol.
Manifestamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable».
¿Por qué se retiró la expulsión a Balogun?
Folarin Balogun, expulsado en los octavos de final ante Bosnia por una falta sobre Muharemovic, jugará esta noche contra Bélgica. La FIFA, por primera vez en el torneo, aplicó el artículo 27 de su código disciplinario, que permite suspender total o parcialmente una sanción.
EL ANTECEDENTE DE RONALDO
Se trata de una sanción condicional: como en el caso de Cristiano Ronaldo, quien dio un codazo a O'Shea en la derrota de Portugal ante Irlanda en un partido clasificatorio para el Mundial. El delantero del Al Nassr debía cumplir tres jornadas de suspensión, pero dos se suspendieron para no poner en riesgo su presencia en la fase de grupos del torneo. «Si quien se beneficia de una sanción suspendida comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de las posibles sanciones adicionales impuestas por la nueva infracción».
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