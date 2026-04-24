IMAGO / HMB-Media
Traducido por
La UEFA sanciona con seis partidos al extremo del Benfica Gianluca Prestianni por insultos «discriminatorios» al delantero del Real Madrid Vinicius Junior
La UEFA impone una dura sanción por conducta discriminatoria
El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha suspendido a Prestianni, del Benfica, por seis partidos tras investigar su conducta. La sanción llega tras un tenso enfrentamiento en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en el que el extremo argentino supuestamente insultó a la estrella del Real Madrid Vini Jr.
Aunque en un principio se habló de posibles insultos racistas, el fallo de la UEFA menciona «conducta discriminatoria (homófoba)». El incidente provocó una pausa de 10 minutos en el partido del Estadio da Luz, tiempo en el que los árbitros aplicaron los protocolos antidiscriminatorios.
- Getty Images Sport
El órgano disciplinario detalla las condiciones de la suspensión condicional
La CEDB impuso al exjugador de Vélez Sarsfield una suspensión de seis partidos, de los cuales tres quedan en prueba por dos años. Si durante ese plazo comete otra falta, los tres partidos restantes se aplicarán de inmediato.
«Suspender al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de la selección nacional para los que, de otro modo, sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homófoba)», reza el comunicado. «La suspensión de tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión».
Esta sanción de seis partidos incluye el encuentro de suspensión provisional ya cumplido por el jugador en el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones 2025/26 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica, disputado el 25 de febrero de 2026.
La FIFA pidió extender la suspensión a nivel mundial.
Las consecuencias para Prestianni podrían afectar también a su carrera a nivel nacional. La UEFA ha pedido a la FIFA que extienda la suspensión a todo el mundo. Si se aprueba, no podrá jugar en la Primeira Liga portuguesa ni con la selección argentina hasta cumplir la sanción.
Se trata de una medida destinada a garantizar la coherencia disciplinaria en todas las jurisdicciones. «Solicitar a la FIFA que amplíe a nivel mundial la suspensión antes mencionada», indica el comunicado.
- Getty Images Sport
A Prestianni le espera un largo camino hacia la redención
Prestianni, de 20 años, iniciará su rehabilitación alejado del primer equipo mientras cumple el resto de su sanción. Durante los dos años de prueba estará bajo estrecha supervisión: un nuevo incidente podría acabar con su prometedora carrera.
El Benfica de José Mourinho, que lucha por el título a siete puntos del Porto con cuatro jornadas por jugar, deberá afrontar su calendario nacional y continental sin este joven talento.