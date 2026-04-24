La UEFA sanciona con seis partidos al extremo del Benfica Gianluca Prestianni por insultos «discriminatorios» al delantero del Real Madrid Vinicius Junior

La CEDB impuso al exjugador de Vélez Sarsfield una suspensión de seis partidos, de los cuales tres quedan en prueba por dos años. Si durante ese plazo comete otra falta, los tres partidos restantes se aplicarán de inmediato.

«Suspender al jugador del SL Benfica Gianluca Prestianni por un total de seis (6) partidos oficiales de clubes de la UEFA y/o de la selección nacional para los que, de otro modo, sería elegible, por conducta discriminatoria (es decir, homófoba)», reza el comunicado. «La suspensión de tres (3) de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos (2) años, a partir de la fecha de la presente decisión».

Esta sanción de seis partidos incluye el encuentro de suspensión provisional ya cumplido por el jugador en el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones 2025/26 entre el Real Madrid CF y el SL Benfica, disputado el 25 de febrero de 2026.