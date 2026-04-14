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La UEFA responde a la queja del Barcelona sobre el VAR tras el incidente de mano en la derrota de la Liga de Campeones ante el Atlético de Madrid
La UEFA declara inadmisible la protesta
El organismo rector del fútbol europeo respondió rápido a las quejas del Barcelona. El Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA revisó los argumentos del club, pero decidió que no había base para abrir un procedimiento formal.
En un breve comunicado emitido el martes, el organismo confirmó: «Tras el partido de ida de cuartos de la Liga de Campeones entre Barcelona y Atlético, el Barcelona protestó por una decisión arbitral. La Comisión de Control, Ética y Disciplina de la UEFA desestimó la protesta».
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La polémica por la mano en el Camp Nou
La frustración del Barcelona surge de una jugada en el partido de ida en el Spotify Camp Nou: el club alega que Marc Pubill tocó el balón con la mano dentro del área tras un saque de puerta de Juan Musso. El árbitro Istvan Kovacs no pitó penalti y el VAR, Christian Dingert, no intervino.
El Barcelona considera que esa omisión cambió el partido, más aún porque Pubill ya tenía una tarjeta amarilla. El área jurídica del club sostiene que la falta de intervención del VAR incumplió el protocolo y afectó directamente el resultado de la eliminatoria.
Hansi Flick critica a los árbitros
Tras 70 minutos de frustración, el equipo de Flick jugó gran parte del partido con diez por la expulsión de Pau Cubarsi. Los goles de Julián Álvarez y Alexander Sorloth dieron el 2-0 a Diego Simeone, pero Flick estalló en la rueda de prensa por el incidente de Pubill.
«Para mí es una tarjeta roja clara, o al menos una segunda amarilla y penalti», afirmó Flick. «El VAR debería explicar por qué no revisó la jugada. No puedo creer que no fuera roja. Es injusto; hoy el VAR favoreció al Atlético».
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La atención se centra ahora en el regreso al Metropolitano
A pesar de su ira inicial, Flick parecía calmado antes del partido de vuelta en Madrid. En rueda de prensa, el técnico alemán aseguró haber dejado atrás la polémica y mostró confianza en el veterano árbitro designado para el encuentro decisivo.
«Ahora estoy tranquilo», declaró Flick. «He tenido tiempo suficiente. [Clément Turpin] es un árbitro con experiencia. No hay dudas».
Tras la protesta ante la UEFA, el Barcelona debe centrarse en remontar el 2-0 para alcanzar las semifinales contra Arsenal o Sporting de Lisboa.