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La UEFA rendirá homenaje a las víctimas de las inundaciones en Nepal con un minuto de silencio antes de los partidos de la Liga de Campeones
El fútbol europeo se une unido
El organismo rector del fútbol europeo ha confirmado que todos los partidos de la fase de liga de la Champions League de esta semana comenzarán con un homenaje especial. Jugadores, oficiales y aficionados en todos los estadios anfitriones guardarán un minuto de silencio antes del saque inicial. Además, se exhibirá en el terreno de juego una pancarta con el mensaje "No estás sola, Nepal" como una profunda muestra de solidaridad con las víctimas.
- AFP
Ceferin ofrece sus más sentidas condolencias
Las catastróficas inundaciones repentinas y los enormes flujos de escombros, provocados por un colapso glaciar en Langtang Lirung el 26 de agosto, causaron una gran pérdida de vidas en toda la región fronteriza entre Nepal y el Tíbet. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, subrayó el apoyo colectivo del fútbol europeo a los afectados: "Toda la familia del fútbol europeo permanecerá unida antes de los partidos de esta semana para expresar nuestras más profundas condolencias y nuestro apoyo al pueblo de Nepal. Les deseamos fuerza y resiliencia mientras continúan recuperándose de esta tragedia y sus consecuencias".
Una catástrofe sacude la región
El trágico suceso generó un temblor sísmico equivalente a un terremoto de magnitud 5,2 y devastó los distritos nepaleses de Rasuwa y Nuwakot. Con al menos 1.355 muertes confirmadas y casi 5.000 personas que siguen desaparecidas en Nepal, el gesto representa una poderosa muestra de empatía global en el mayor escenario del fútbol de clubes. El organismo rector espera que esta postura visible ayude a mantener la atención internacional mientras continúan las operaciones de rescate y recuperación en toda la región.
- Getty Images Sport
Empieza la acción de la Champions League
Los homenajes comenzarán el martes por la noche, cuando arranque la fase de liga con los partidos tempraneros entre el Club Brugge y el Aston Villa, y con el AEK recibiendo al LASK. Una noche inaugural de altos vuelos también verá al Manchester City visitar al Porto, mientras el Real Madrid se mide al Inter de Milán. En otros encuentros, el Borussia Dortmund recibirá al Villarreal en el Signal Iduna Park, y el Lille se enfrentará a otro equipo español, el Real Betis.
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