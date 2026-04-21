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«La UEFA quiere que el Manchester United llegue a la final de la Liga de Campeones», pero ¿lo lograrán los Diablos Rojos en las próximas diez temporadas tras quince años sin éxito?
El Manchester United llegó a tres finales de la Liga de Campeones entre 2007 y 2011
Entre 2007 y 2011 el United llegó a tres finales de la Liga de Campeones. Ganó la primera, tras vencer al Chelsea en los penaltis bajo la lluvia de Moscú, pero luego perdió dos veces contra el Barcelona de Lionel Messi.
Sir Alex Ferguson dirigía al equipo y lo convirtió en una potencia mundial. Se retiró en verano de 2013 tras ganar la decimotercera Premier League, un último regalo a la afición de Old Trafford.
Ni Van Gaal, ni Mourinho, ni Amorim lograron que los Red Devils volvieran a lo más alto
Pocos podían prever lo que vendría. Desde entonces, el dominio nacional sigue siendo un objetivo difícil: David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag y Ruben Amorim no han recuperado el título inglés.
Mourinho, el «Special One», ganó la Europa League en 2017, además de dos Copas de Inglaterra y dos Copas de la Liga. Para recuperar el brillo, el club lanzó el ambicioso «Proyecto 150» de cara a su aniversario.
Michael Carrick los tiene a punto de asegurar la clasificación para la Liga de Campeones 2026-27, previa a un decisivo mercado de verano. ¿Volverán los Red Devils a pelear por el máximo título continental en la próxima década?
¿Llegará el Manchester United a una final de la Liga de Campeones en la próxima década?
Parker, exdefensa de los Red Devils y dos veces campeón de la Premier League, declaró en exclusiva a GOAL a través de Spreadex Sports: «Con esas cifras [15 años sin una final de la Liga de Campeones], sí, deben hacerlo por su credibilidad.
«Si eres jugador, deberías quererlo. Fui allí y se morían por conseguir su primer título de liga en 25 años. Si no lo hubiéramos logrado durante mi etapa, todos, yo incluido, lo habríamos considerado un fracaso.
Un club de su talla debe lograrlo. La UEFA quiere al Manchester United en Europa, en la Liga de Campeones y en su final.
«El United debe ser lo suficientemente bueno para llegar. La UEFA favorece a los grandes para que lleguen a las eliminatorias».
Sobre la posición actual de los Red Devils en Europa, añadió: «Si miras al Manchester United ahora y luego miras a los equipos en semifinales, ¿podrían ganar a alguno? No creo que puedan con el PSG en este momento. No creo que venzan al Bayern Múnich ahora mismo. ¿Al Atlético de Madrid, con uno de los entrenadores más imprevisibles? Probablemente les superen en velocidad; tienen demasiados jugadores peligrosos en su once.
Quizá solo podrían competir contra el Arsenal; ahí tendrían opciones reales de victoria».
Se necesita una contratación inteligente en Old Trafford como parte del «Proyecto 150»
El United se prepara para separarse de Casemiro, el centrocampista brasileño que ha ganado cinco veces la Liga de Campeones con el Real Madrid. Este verano dejará Old Trafford como agente libre.
Los Red Devils tienen gran potencial, pero deben invertir bien —tras malgastar mucho dinero en los últimos años— si quieren recuperar el trono nacional e internacional.