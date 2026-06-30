La UEFA multó al Chelsea, al Newcastle, al Nottingham Forest y al Aston Villa por incumplir sus normas financieras; los Magpies son los más afectados

El Newcastle United y el Aston Villa son los clubes de la Premier League más afectados en sus finanzas. Los Magpies firmaron un acuerdo de conciliación de tres años con la UEFA tras incumplir la «norma de ingresos futbolísticos», evaluada sobre los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

El Newcastle y la Juventus firmaron un acuerdo de tres años con el CFCB, en línea con el marco de la temporada pasada. La duración del acuerdo depende de que los clubes cumplan la normativa según sus previsiones.

Al final del periodo, en la temporada 2028-29, ambos deben cumplir plenamente la norma de ingresos futbolísticos. El Newcastle, además, aceptó una multa de 10 millones de euros (9 millones de libras/11 millones de dólares), de los cuales 7 millones son condicionales.