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La UEFA multó al Chelsea, al Newcastle, al Nottingham Forest y al Aston Villa por incumplir sus normas financieras; los Magpies son los más afectados
El Newcastle United y el Aston Villa se enfrentan a duras sanciones
El Newcastle United y el Aston Villa son los clubes de la Premier League más afectados en sus finanzas. Los Magpies firmaron un acuerdo de conciliación de tres años con la UEFA tras incumplir la «norma de ingresos futbolísticos», evaluada sobre los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
El Newcastle y la Juventus firmaron un acuerdo de tres años con el CFCB, en línea con el marco de la temporada pasada. La duración del acuerdo depende de que los clubes cumplan la normativa según sus previsiones.
Al final del periodo, en la temporada 2028-29, ambos deben cumplir plenamente la norma de ingresos futbolísticos. El Newcastle, además, aceptó una multa de 10 millones de euros (9 millones de libras/11 millones de dólares), de los cuales 7 millones son condicionales.
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Cuatro equipos de la Premier League sancionados por superar el límite de gasto en plantilla.
La CFCB detectó problemas generalizados con la «norma sobre el coste de la plantilla», que limita el gasto al 70 % de los ingresos del club. Cuatro equipos ingleses —Aston Villa, Chelsea, Newcastle y Nottingham Forest— superaron ese límite en 2025. Las sanciones dependen de la gravedad de la infracción y de la situación financiera actual de cada club.
La Primera Sala del CFCB determinó que el Aston Villa FC, el Chelsea FC, el Newcastle United FC, el Nottingham Forest FC, el OGC Niza, el RC Estrasburgo, el AEK Atenas, el ACF Fiorentina y el Fenerbahçe SK (TUR) incumplieron la norma al superar el 70 % en 2025. Cada club recibió una multa proporcional a los puntos porcentuales y al exceso de coste.
Multas condicionales y límites en la inscripción de jugadores
Aunque las multas son un problema financiero, algunos clubes también afrontan restricciones deportivas. El Aston Villa y el RC Strasbourg incumplieron de forma «significativa» las normas, por lo que la UEFA les impidió inscribir nuevos jugadores en sus competiciones. Sin embargo, el organismo señaló que Villa y Chelsea han mejorado su trayectoria financiera, por lo que parte de sus multas sigue siendo condicional.
En el caso del Aston Villa y el Chelsea, ya sancionados la temporada pasada, la Primera Sala del CFCB valoró la mejora prevista en su ratio de costes de plantilla entre 2024 y 2025, conforme a las proyecciones de su acuerdo de conciliación. Por ello, una parte de la sanción quedará condicionada a que ambos sigan reduciendo su ratio de costes de plantilla en 2026. La multa total del Villa asciende a 22,5 millones de euros (19 millones de libras/26 millones de dólares), mientras que la del Chelsea es de 3 millones de euros.
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Desglose detallado de las obligaciones de liquidación
Newcastle y Juventus, bajo acuerdos de conciliación, están supervisados por la UEFA. Estos acuerdos, vigentes hasta 2028, regulan sus plantillas y finanzas. Si no cumplen los objetivos, podrían ser excluidos de las competiciones europeas.
Aceptaron pagar una multa proporcional a la gravedad de la infracción y limitar la inscripción de nuevos jugadores en su Lista A para las competiciones de clubes de la UEFA. Esta limitación será condicional o incondicional cada temporada, según el cumplimiento de las condiciones del acuerdo. Además, deben alcanzar objetivos anuales y, de no lograrlo, enfrentarán medidas financieras o deportivas, como una restricción mayor en la Lista A o la exclusión de la próxima competición de la UEFA a la que se clasifiquen.