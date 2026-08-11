La UEFA lanza la plataforma «Clearline» para explicar a los aficionados las decisiones del VAR y sus criterios

La UEFA ha puesto en marcha una iniciativa digital pionera diseñada para aportar una transparencia sin precedentes al arbitraje asistido por vídeo en el fútbol europeo. El organismo rector ha creado una plataforma online de acceso abierto llamada 'Clearline' para explicar con precisión cómo y cuándo debe utilizarse la tecnología VAR durante los partidos.

La innovadora herramienta está completamente abierta a todos los actores del fútbol, incluidos aficionados, clubes, jugadores y periodistas. Al entrar en la plataforma, los usuarios encuentran respuestas claras sobre cuándo debe intervenir el VAR, con detalles sobre escenarios específicos como decisiones sobre penaltis, tarjetas rojas directas, jugadas de ataque previas, decisiones objetivas de fuera de juego desde la VOR y casos de identidad equivocada.