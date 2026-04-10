La UEFA ha suspendido al árbitro el resto de la temporada por sus polémicas decisiones en la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

La UEFA se centró en la expulsión de Cubarsi, pero el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se indignó por otro incidente en la derrota 2-0. El técnico alemán criticó a los árbitros tras un posible mano de Marc Pubill en el área, luego de un saque de puerta corto de Juan Musso.

«No entiendo por qué el VAR no intervino. Debería haber sido penalti, segunda amarilla y roja», declaró a Movistar.