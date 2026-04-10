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La UEFA ha suspendido al árbitro el resto de la temporada por sus polémicas decisiones en la derrota del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la Liga de Campeones
La UEFA suspende al árbitro tras una noche polémica en el Camp Nou
Según COPE, el árbitro Kovacs no dirigirá más partidos de la Liga de Campeones esta temporada tras el tenso Barcelona-Atlético de Madrid. La decisión de la UEFA se debe a su gestión de una jugada clave: el defensa azulgrana Pau Cubarsi fue amonestado primero con amarilla. El joven central recibió primero amarilla por su falta sobre Giuliano Simeone, pero el VAR recomendó cambiarla por roja directa.
- AFP
Los expertos señalan un error arbitral clave
Según informes, la UEFA consideró un grave error arbitral no mostrar la tarjeta roja de inmediato, por lo que retiró a Kovacs de la lista de árbitros de élite para las fases finales. El periodista español Isaac Fouto comentó la decisión en «El Partidazo de Cope»: «El árbitro de ayer no volverá a arbitrar, pero por el error de no haber expulsado a Cubarsí en directo».
Flick, furioso por la falta de mano no señalada
La UEFA se centró en la expulsión de Cubarsi, pero el entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se indignó por otro incidente en la derrota 2-0. El técnico alemán criticó a los árbitros tras un posible mano de Marc Pubill en el área, luego de un saque de puerta corto de Juan Musso.
«No entiendo por qué el VAR no intervino. Debería haber sido penalti, segunda amarilla y roja», declaró a Movistar.
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La situación de la Copa del Mundo de 2026 sigue sin cambios
Pese a su suspensión de facto para el resto de la Liga de Campeones 2025-26, Kovacs no afrontaría una inhabilitación internacional prolongada, según Diario Sport. El rumano permanece en la lista preliminar de árbitros para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.