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FC Barcelona v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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La UEFA ha causado un «grave perjuicio» al Barcelona, según el vicepresidente, que defiende la denuncia oficial tras la derrota ante el Atlético de Madrid

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Atlético Madrid vs Barcelona

El Barcelona ha presentado una queja formal ante la UEFA tras su eliminación de la Liga de Campeones a manos del Atlético de Madrid, alegando un «grave perjuicio» para el club. El vicepresidente Rafa Yuste ha defendido la medida, destacando decisiones arbitrales que, a su juicio, les han perjudicado en la competición europea.

  • El Barça responde a los errores arbitrales

    Yuste ha respaldado la decisión del club de presentar una queja formal ante el organismo rector del fútbol europeo. La medida llega tras un polémico partido de cuartos de final contra el Atlético de Madrid, en el que varias decisiones enfurecieron a la directiva blaugrana. La reclamación destaca incidentes como la tarjeta roja a Pau Cubarsi, la supuesta mano de Marc Pubill y la expulsión de Eric García, además de pedir aclaración sobre un posible penalti a Dani Olmo y el choque entre Fermín López y Juan Musso.

    «Hemos presentado una queja formal ante la UEFA por la eliminatoria que nos ha dejado fuera de la Liga de Campeones; graves errores que detallamos y que, en nuestra opinión, no se ajustan a las normas del fútbol», explicó Yuste. «Estas decisiones nos han causado un perjuicio económico y deportivo, de ahí nuestra indignación», añadió.

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  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Exigir responsabilidad en la era del VAR

    El club está frustrado porque cree que los criterios arbitrales actuales, pese a la tecnología disponible, perjudican al fútbol. La eliminatoria ante el Barcelona se perdió 3-2, un resultado que la directiva atribuye a decisiones controvertidas. Yuste subrayó que la denuncia busca impulsar un cambio en el fútbol continental para evitar que otros clubes sufran lo mismo.

    «Lo hacemos desde un punto de vista constructivo», apuntó el directivo. «A pesar de la eliminación, queríamos transmitir a la UEFA que las cosas deben hacerse mejor. Con seis árbitros en el campo, no pueden cometerse tantos errores; eso daña al fútbol. No entendemos cómo acciones tan claras, con el VAR presente, no se pitan como deberían».

  • Con la mirada puesta en un futuro prometedor

    A pesar de la amargura por la eliminación, la directiva del Barcelona insiste en que cuerpo técnico y jugadores se centren en los objetivos pendientes. El club atraviesa un periodo de transición y apuesta por la nueva generación de La Masía.

    «Siempre tenemos que mirar hacia adelante; una cosa es defender nuestra institución y otra es mirar al futuro», afirmó Yuste. A pesar del resultado, elogió al equipo: «Jugamos un fútbol brillante con un grupo muy joven, y ahora toca seguir adelante».

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Confianza en el movimiento juvenil

    A pesar del «grave perjuicio» mencionado en su denuncia, en el Spotify Camp Nou reina el optimismo sobre la trayectoria a largo plazo del equipo. La conexión entre la afición y la plantilla actual ofrece un rayo de esperanza tras la decepción europea.

    Al finalizar su discurso, Yuste afirmó: «Es un mensaje de orgullo; hacía mucho que no veíamos al público quedarse en el campo aplaudiendo a sus jugadores. Esto refleja una gran conexión entre el equipo y la afición que no se veía desde hace tiempo. Es un grupo joven y comprometido, y estoy convencido de que pronto ganará la Champions y luchará hasta el final para traerla a casa».

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