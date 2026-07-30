La UEFA contra Infantino: las 55 federaciones europeas boicotean los torneos de la FIFA, que quiere transferir la propiedad de la Copa del Mundo a inversores privados

Este es el durísimo comunicado: "La UEFA y sus 55 federaciones afiliadas están unidas. Rechazamos por unanimidad y sin reservas la propuesta de la FIFA de transferir la propiedad de la Copa del Mundo y de otras competiciones de la FIFA a inversores privados. La Copa del Mundo no puede ser tratada como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Ha sido construida a lo largo de generaciones por jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería ser cedida jamás a inversores privados. La Copa del Mundo no está en venta. Es irresponsable e indefendible que una propuesta de tal importancia para el fútbol haya sido concebida en secreto y llevada casi hasta su aprobación sin ninguna consulta significativa con quienes tienen encomendada la gestión de este deporte. No se trata solo de una grave falta de liderazgo, sino de una auténtica abdicación del deber de la FIFA como custodio del fútbol mundial, se lee. Las federaciones nacionales de todo el mundo se encuentran ahora ante un ultimátum: aceptar la adquisición irreversible de las mayores competiciones futbolísticas o sufrir las consecuencias. Esta no es una "decisión democrática", sino un gobierno basado en la intimidación, un acto de coacción indigno de una institución a la que se ha confiado la protección del fútbol mundial. Pero nuestra oposición va mucho más allá del procedimiento. En el momento en que inversores externos adquieren participaciones de propiedad en las competiciones de la FIFA, el fútbol cambia para siempre. El beneficio comercial se convierte en una obligación permanente. Las expectativas de los inversores se convierten en una presión cotidiana. A partir de ese momento, cada decisión sobre el calendario internacional, cada decisión sobre los formatos de las competiciones y cada decisión que moldea el futuro del fútbol ya no está guiada por lo que mejor sirve al juego, sino por lo que mejor sirve a los accionistas. Este modelo no tiene cabida en el fútbol mundial. El futuro del fútbol no puede ser dictado por las expectativas de aquellos cuyo primer deber es maximizar el beneficio financiero. Tampoco los intereses de las federaciones nacionales, las ligas, los clubes, los jugadores y los aficionados pueden quedar subordinados a los beneficios de los inversores. El fútbol no puede hipotecar su futuro por una ganancia financiera. La posición de Europa es clara. Nunca daremos legitimidad a este modelo. Nadie tiene la autoridad moral para vender aquello que custodia para la próxima generación. Tras la discusión de hoy, ninguna selección de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras estas propuestas sigan en pie, a menos que sean abandonadas en su totalidad y se ofrezcan garantías vinculantes de que la FIFA no volverá a abrir nunca más su gobernanza o sus competiciones a la propiedad privada. Que nadie tenga dudas: la UEFA y sus federaciones nacionales se opondrán a estos planes con absoluta determinación. Hay momentos en los que las instituciones no son juzgadas por lo que están dispuestas a aceptar, sino por aquello en lo que se niegan a ceder. Este es uno de esos momentos. Hay cosas que son simplemente demasiado importantes para ser vendidas. La Copa del Mundo de la FIFA pertenece al fútbol. Le pertenece para siempre. Y mientras Europa tenga voz y voto, nunca estará en venta".