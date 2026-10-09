AFP
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La UEFA castiga a Serbia con el cierre de su estadio y fuertes multas tras abusos racistas por parte de la grada
Serbia, sancionada por la UEFA
Serbia disputará su próximo partido en casa a puerta cerrada después de que la UEFA impusiera duras sanciones a la federación nacional de fútbol. El castigo llega tras una serie de incidentes preocupantes protagonizados por sus aficionados durante la última tanda de compromisos internacionales.
Los aficionados serbios fueron declarados culpables de comportamiento racista y discriminatorio durante dos partidos de la Nations League en septiembre. Estos incidentes se produjeron contra Grecia el 24 de septiembre y contra Países Bajos tres días después.
Como consecuencia directa, el organismo rector confirmó el viernes que no se permitirá la entrada de aficionados locales en su próximo encuentro. Serbia tiene previsto recibir a Alemania el 13 de noviembre en un estadio vacío.
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Desglosando las fuertes multas
El Órgano de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha impuesto un severo paquete de sanciones económicas a la federación serbia. Se dictó una cuantiosa multa de 50.000 € específicamente por las acciones racistas y discriminatorias del público en los dos partidos de septiembre.
Sin embargo, el golpe económico no termina ahí. A la nación balcánica también se le ordenó pagar 22.500 € adicionales por transmitir mensajes considerados inapropiados para un evento deportivo.
Además, se impuso una multa de 15.000 € tras una invasión de campo, junto con una sanción de 2.000 € por el lanzamiento de pirotecnia. Serbia acabó perdiendo ambos partidos en cuestión por 2-1.
Más sanciones por el choque de octubre
Las medidas disciplinarias se extienden a un caso distinto relacionado con Serbia contra Países Bajos el 4 de octubre. Pese a otra derrota por 2-1 sobre el terreno de juego, el comportamiento de los aficionados en la grada volvió a llamar la atención de las autoridades.
La UEFA multó a la federación con 20.000 € adicionales por nuevos comportamientos racistas y discriminatorios durante este encuentro. Además de la sanción económica, se impuso la prohibición de vender entradas a aficionados visitantes para un próximo partido fuera de casa, aunque esta sanción concreta ha quedado suspendida durante un periodo de prueba de dos años.
También se añadió otra sanción de 20.000 € a su creciente lista de castigos. Esta volvió a imponerse por transmitir un mensaje considerado totalmente inapropiado para un evento deportivo.
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Problemas dentro y fuera del campo
Las polémicas fuera del campo agravan lo que ya ha sido una desastrosa campaña de la selección serbia en la Nations League. El seleccionador, Veljko Paunovic, se encuentra bajo una enorme presión, ya que los resultados positivos siguen sin llegar para su equipo, que atraviesa dificultades.
Tras cuatro derrotas consecutivas, Serbia es actualmente colista del Grupo A2 de la Nations League. Sus esperanzas de evitar el descenso de categoría en la competición se desvanecen rápidamente.
Ahora debe prepararse para enfrentarse a Alemania el 13 de noviembre sin el apoyo de su afición en casa. Está por ver cómo responderá el equipo ante las gradas vacías y la sombra persistente de estas duras sanciones de la UEFA.
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