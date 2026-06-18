En su mes más negro y menos rojo, el Milan recibe una excelente noticia: la UEFA, desde Nyon, le da el visto bueno y lo saca del acuerdo de liquidación. Un premio al esfuerzo desde Elliott hasta RedBird.
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La UEFA autoriza a Milán a dejar el acuerdo de conciliación. ¿Cómo afecta esto al mercado de fichajes, de Ramos a Trincao?
EL MILÁN Y EL INTER ASCENDEN
«Inter y Milan hicieron los deberes con diligencia y la UEFA los aprobó. La Roma, en cambio, dejó algunas páginas en blanco y recibió una leve reprimenda. Salir del acuerdo no es un “visto bueno” definitivo: ambos clubes, como el resto de participantes en Europa, deben mantener unagestión económica sana. El dictamen de Nyon confirma una situación económica mejorada que, a diferencia de las dificultades pasadas, otorga al Inter un margen de maniobra para invertir en la plantilla, manteniendo el equilibrio entre costes e ingresos. Ese margen que ya aprovechó el Milan en los últimos mercados, aunque ahora encara su segundo año sin los ingresos de la Champions», escribe La Gazzetta dello Sport.
¿QUÉ CAMBIA EN EL MERCADO?
Con el acuerdode conciliación, el club debe cumplir dos límites: que el coste anual de la plantilla (amortizaciones + salarios) no supere el 70 % de los ingresos y que el pasivo no pase de 30 millones. Aunque en el mercado de fichajes es recomendable mantener esas cifras, sin el acuerdo el club no incurre en multas ni restricciones de plantilla o fichajes.
RAMOS Y TRINCAO, POSIBLES
El Milan quiere cumplir las peticiones de Amorim. El técnico pide un delantero de 40 millones: Gonçalo Ramos, del PSG, es la prioridad. También gusta Francisco Trincão, del Sporting de Lisboa, valorado en unos 40 millones.