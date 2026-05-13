La UEFA amenaza con excluir al Lyon de las competiciones europeas por no cumplir la sanción impuesta por incumplir las normas financieras

El Lyon se juega mucho en la última jornada de la Ligue 1, pero su mayor batalla es fuera del campo. Es cuarto, a un punto del Lille, y tiene opciones de Liga de Campeones. Todo podría esfumarse si la UEFA le sanciona por incumplir las normas de sostenibilidad financiera.

Para obtener la licencia, el Lyon debe demostrar que cumple los requisitos del Órgano de Control Financiero de Clubes (CFCB) de la UEFA, según The Telegraph. En julio, el CFCB sancionó a varios equipos, entre ellos Chelsea y Aston Villa; sin embargo, las condiciones impuestas al Lyon fueron muy específicas. Si no las cumple, quedará fuera de la Champions, la Europa League y la Conference League en la temporada 2026-27.



