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La UEFA amenaza con emprender acciones legales contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y advierte contra la destrucción de pruebas tras una fallida venta del Mundial
El fallido plan para vender el Mundial
La gran visión de Infantino para una filial comercial de 20.000 millones de dólares, conocida como FFE, fracasó estrepitosamente a principios de esta semana. El plan consistía en vender una participación del 20 por ciento de los activos más valiosos de la FIFA a un grupo de inversores privados, presuntamente liderado por una firma de inversión neoyorquina fundada por Joshua Kushner, el hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, la propuesta desencadenó una oleada de condenas, con la UEFA liderando a sus 55 federaciones miembro en la amenaza de boicotear todas las competiciones de la FIFA si el proyecto seguía adelante.
Ante una rebelión interna y externa sin precedentes, Infantino se vio obligado a dar un humillante giro de 180 grados. En un comunicado en el que confirmaba la cancelación del proyecto, el presidente de la FIFA admitió: "Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha creado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no redundan en interés del objetivo planteado en primer lugar".
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La UEFA emite una notificación legal formal
Tras el colapso del proyecto FFE, la UEFA ha advertido explícitamente a Infantino y a la FIFA de que cualquier intento de eliminar o alterar documentos relacionados con el plan fallido podría considerarse un acto criminal. Según una carta a la que ha tenido acceso el Telegraph, el organismo rector europeo escribió: «La UEFA notifica formalmente por la presente que está considerando activamente emprender acciones legales, arbitraje y/o denuncias regulatorias (conjuntamente, los "procedimientos") derivadas de y en relación con el plan FFE propuesto por la FIFA y todos los asuntos relacionados, tal y como se describe más abajo.
«Usted y la FIFA deben adoptar medidas inmediatas para identificar, localizar y conservar todos los documentos y la información almacenada electrónicamente descritos en esta notificación que estén en posesión, custodia o control suyo o de la FIFA.
«Estas obligaciones surgen con independencia de cualquier política interna de conservación que usted o su organización mantengan y prevalecen sobre cualquier política rutinaria de destrucción o eliminación de documentos que, de otro modo, resultaría aplicable.
«Dado que se prevé razonablemente la apertura de procedimientos, usted está obligado a conservar todos los materiales pertinentes (tal y como se definen más abajo) con efecto inmediato».
Un plan «fundamentalmente incompatible» con el fútbol
Además de exigir la suspensión de la eliminación de documentos, el organismo rector europeo criticó duramente la integridad de la propia propuesta, subrayando la obligación legal inmediata de la FIFA de salvaguardar todos los registros pertinentes.
Más allá de las estrictas advertencias legales, el organismo rector quiso reiterar la indignación generalizada provocada por las negociaciones secretas. Al enfatizar el consenso global más amplio en contra de la filial comercial, la carta continuaba: «La UEFA, así como otras confederaciones, asociaciones miembro de la FIFA y actores del fútbol, ha condenado con la mayor firmeza el plan de la FFE por ser fundamentalmente incompatible con la buena gobernanza del fútbol».
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La presidencia de Infantino, al borde del abismo
Las consecuencias del desastre de la FFE han dejado a Infantino peleando por su supervivencia política de cara a las próximas elecciones. Aunque antes se esperaba que se presentara sin oposición, el nivel de desconfianza es ahora tan alto que se está hablando abiertamente de una moción de censura. El sentir en todo el continente es abrumadoramente crítico, y las dimisiones internas de altos cargos como el asesor principal Carlos Cordeiro están aislando aún más al presidente.
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