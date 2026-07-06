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La UEFA acusa a la FIFA de «traspasar una línea roja» con su «decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable» de anular la suspensión por tarjeta roja del jugador estadounidense Folarin Balogun
La UEFA rompe su silencio sobre una decisión «injustificable»
La UEFA ha condenado la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido a Balogun, lo que ha conmocionado al Mundial 2026. El delantero fue expulsado en la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia y Herzegovina en la ronda de 32, lo que normalmente implica un partido de suspensión. Sin embargo, la FIFA intervino y aplazó la suspensión un año, lo que ha desatado un enfrentamiento entre los máximos organismos del fútbol.
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La integridad del Mundial, en entredicho
El organismo europeo argumentó que la suspensión automática es un pilar del juego que no debe ceder a presiones políticas. La UEFA declaró: «La decisión de ayer de suspender durante un año la aplicación de la suspensión automática tras la tarjeta roja a Folarin Balogun ha traspasado una línea roja.
«El fútbol, como cualquier otro deporte, se basa en normas que garantizan una competición justa, honesta y transparente. A veces, las normas están abiertas a interpretación. En este caso, no.
Es un principio del reglamento que no admite excepciones, sobre todo cuando otros jugadores ya han cumplido esa misma sanción en el torneo.
Cuando los guardianes de las normas no las aplican con certeza, la integridad del juego se cuestiona y se socava la credibilidad de la competición. Además, esta decisión crea un precedente en el torneo, pues situaciones similares exigirán un trato igualitario, en detrimento de la competición.
«El fútbol es el deporte más querido del mundo porque es hermoso y se juega en todas partes con las mismas reglas. Un torneo nunca es un caso aislado y, si se trata del Mundial, puede generar consecuencias positivas o negativas para el deporte en su conjunto.
«Manifestamos nuestra incredulidad ante una decisión sin precedentes, incomprensible e injustificable».
Rooney y Tuchel se suman a las críticas
La UEFA no es la única indignada por la decisión. El ex capitán de Inglaterra, Wayne Rooney, criticó con dureza en la BBC lo ocurrido, calificándolo de «auténtica vergüenza» y señalando que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, debería avergonzarse. «Es una vergüenza, de verdad lo creo.
Para que se suspenda esta sanción, o le retiran la tarjeta roja —lo que probablemente sea la decisión correcta— y así podrá jugar. ¿Pero suspenderlo durante un año? Creo que es una auténtica vergüenza. Infantino debería avergonzarse.
«El espíritu deportivo está en entredicho. Si fuera rival de EE. UU., estaría furioso. Es un error total. Si esta noche te expulsan en Inglaterra o México, ¿esperas jugar el próximo partido? ¿Dónde acaba esto?».
Tras vencer a México, el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, ironizó sobre la falta de coherencia y se preguntó quién puede revertir estas decisiones. Incluso bromeó: quizá Harry Kane deba llamar al presidente de EE. UU., Donald Trump, para ayudar a Jarell Quansah, expulsado ante “El Tri”.
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La selección masculina de fútbol de Estados Unidos se prepara para el duelo contra Bélgica
A pesar de la polémica, Balogun podrá jugar el partido de octavos de final contra Bélgica en Seattle. Se informa que la FIFA intervino tras una llamada de Trump a Infantino, lo que ha avivado las dudas sobre la integridad del torneo.
La Real Federación Belga de Fútbol ha mostrado su asombro, pues recuerda que la sanción automática por tarjeta roja se reitera en cada reunión de coordinación. Mientras los anfitriones preparan el regreso de su estrella, la presión sobre árbitros y organismo rector es máxima, con el mundo pendiente de si la FIFA recuperará su reputación de imparcialidad.
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