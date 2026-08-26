Se espera que el organismo rector del fútbol europeo dé oficialmente un paso atrás al borde de una ruptura histórica con la FIFA durante una reunión de las federaciones miembro en Mónaco este jueves. El encuentro, celebrado antes del sorteo de la Liga de Campeones, probablemente verá a los miembros de la UEFA votar para poner fin a la amenaza de boicot que se ha cernido sobre el fútbol internacional durante semanas, según una persona familiarizada con la propuesta que habló con The Associated Press el miércoles.

La resolución de este conflicto supone un alivio importante para el fútbol mundial, ya que despeja el camino para que varias naciones destacadas compitan en los próximos torneos sin la sombra de una retirada política. En concreto, garantiza que seis selecciones europeas puedan seguir con sus preparativos finales para la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA, que está programada para comenzar el 5 de septiembre en Polonia.