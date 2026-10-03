La UAFA respalda al presidente de la FIFA Gianni Infantino mientras el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal preside una reunión clave de la junta en Yeda

La Unión de Asociaciones Árabes de Fútbol (UAFA) celebró su 81.ª reunión de la junta directiva en Yeda, Arabia Saudí, donde los dirigentes respaldaron formalmente las medidas de colaboración en curso de la FIFA. El organismo rector acogió con satisfacción los recientes pasos dados por los dirigentes del fútbol mundial para reforzar la cooperación junto a las asociaciones nacionales, regionales y continentales.

Durante la cumbre, la junta reafirmó específicamente su apoyo al presidente de la FIFA, Infantino. Los dirigentes elogiaron su década al frente del cargo y destacaron su éxito a la hora de ampliar la proyección global de este deporte, unir a la comunidad internacional del fútbol y servir a los intereses de jugadores y aficionados de todo el mundo.



