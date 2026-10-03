UAFA
Traducido por
La UAFA respalda al presidente de la FIFA Gianni Infantino mientras el príncipe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal preside una reunión clave de la junta en Yeda
Infantino recibe el respaldo de la UAFA
La Unión de Asociaciones Árabes de Fútbol (UAFA) celebró su 81.ª reunión de la junta directiva en Yeda, Arabia Saudí, donde los dirigentes respaldaron formalmente las medidas de colaboración en curso de la FIFA. El organismo rector acogió con satisfacción los recientes pasos dados por los dirigentes del fútbol mundial para reforzar la cooperación junto a las asociaciones nacionales, regionales y continentales.
Durante la cumbre, la junta reafirmó específicamente su apoyo al presidente de la FIFA, Infantino. Los dirigentes elogiaron su década al frente del cargo y destacaron su éxito a la hora de ampliar la proyección global de este deporte, unir a la comunidad internacional del fútbol y servir a los intereses de jugadores y aficionados de todo el mundo.
- UAFA
Centrarse en la tecnología y la innovación
Aunque la cumbre puso de relieve la unidad global, el progreso regional siguió siendo un objetivo prioritario. El secretario general de la UAFA, el Dr. Raja Allah Al Sulami, presentó un informe exhaustivo en el que detalló la situación técnica y administrativa actual de la organización.
Un elemento clave del orden del día fue la evaluación de nuevos marcos de desarrollo. La junta revisó múltiples medidas progresivas, con especial protagonismo de la «Iniciativa de Desafío e Innovación». Este programa específico está diseñado para integrar la tecnología moderna en diversas facetas del fútbol árabe a través de competiciones de desarrollo de nueva creación.
Trazando el calendario regional
El príncipe Abdulaziz abrió el encuentro de alto nivel exponiendo su visión para el progreso continuado del fútbol árabe en todos los niveles. Para garantizar ese avance, la junta aprobó formalmente la creación de comités de apoyo específicos encargados de guiar a la organización durante el próximo mandato administrativo 2025-2029.
La atención también se centró en el terreno de juego, con los dirigentes evaluando el calendario de partidos a largo plazo. El organismo rector revisó el calendario estructural completo de la temporada deportiva 2026/27, que abarca tanto los torneos de selecciones nacionales como las competiciones de clubes.
- Getty
Preparándose para el próximo ciclo
Con los comités de apoyo ya establecidos para el próximo ciclo de cuatro años, la UAFA está ahora preparada para poner en marcha sus iniciativas tecnológicas y estructurales. El respaldo público de la organización a Infantino también garantiza una relación continuada y de cooperación con la FIFA mientras el fútbol árabe busca un mayor crecimiento e integración en el escenario global.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias