La triste caída de Youssoufa Moukoko: de joven goleador a ser descartado por el Borussia Dortmund antes de cumplir los 21 años

Moukoko aún no había debutado con el primer equipo del Dortmund en aquel momento, pero ya era uno de los jóvenes futbolistas más famosos de Europa. Esto se debe a que marcó la asombrosa cifra de 141 goles en 88 partidos con el BVB en las categorías inferiores, y se fijó unos objetivos ridículamente altos desde el principio de su carrera futbolística.

«Mi objetivo es convertirme en jugador profesional en el Dortmund, ganar la Liga de Campeones con el Borussia y ganar el Balón de Oro», declaró Moukoko en una entrevista con Sport BILD cuando solo tenía 13 años. Consiguió el primer objetivo al día siguiente de cumplir 16 años, y estuvo a punto de hacerse con la medalla de campeón de la Liga de Campeones en la temporada 2023-24 bajo las órdenes de Edin Terzic.

Pero ahora es justo decir que Moukoko nunca ganará el Balón de Oro. Solo jugó 18 minutos en la trayectoria del Dortmund hacia la final de la Liga de Campeones hace dos temporadas, y pasó la campaña 2024-25 cedido en el Niza, tras ser considerado prescindible por el sustituto de Terzic, Nuri Sahin.

El llamado «Messi africano» tampoco encontró la redención en la Ligue 1, lo que dejó al Dortmund sin otra opción que buscar un comprador definitivo. Y ahí entró en escena el FC Copenhague.

Moukoko completó un traspaso de 5 millones de euros al equipo danés en junio, poniendo fin a sus nueve años en el BVB sin una despedida en condiciones ante la afición. La pregunta es: ¿cómo se hundió tan espectacularmente su carrera en el Signal Iduna Park?