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«La trayectoria de Elliot Anderson»: ¿Podrá Hayden Hackney seguir sus pasos y pasar de la EFL a la selección inglesa? Una exestrella del Middlesbrough prevé su fichaje por la Premier League, pero descarta que sea por uno de los «seis grandes»
El Middlesbrough perdió la final de los play-offs de la Championship de 2026.
Esperaba dar el salto con el Boro, el club de su infancia al que llegó en 2011. Se formó en las categorías inferiores de Teesside y se convirtió en estrella del primer equipo, con 154 partidos y 16 goles.
En la temporada 2025-26 el equipo alcanzó la final de los play-offs de la Championship, pero una lesión lo marginó y Hackney vio desde el banquillo la dolorosa derrota ante el Hull City en Wembley.
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Fichajes de la Premier League: ¿Dónde acabará Hackney?
Al jugador de 24 años solo le queda un año de contrato en el Riverside Stadium, así que el Middlesbrough debe sacarle partido a su joya de la cantera.
Se habló de un posible regreso con Michael Carrick en el Manchester United, pero todo indica que buscará otro escalón hacia la élite. Nottingham Forest y Everton ya muestran interés y preparan ofertas millonarias.
¿Podrá Hackney seguir los pasos de la estrella inglesa Anderson?
Hackney se irá antes de que cierre el próximo mercado de fichajes. Al preguntarle si podría seguir los pasos de Anderson —también del noreste, quien dejó el Newcastle para fichar por el Forest en 2024 y ahora brilla con Inglaterra en el Mundial—, Pallister declaró a GOAL, en colaboración con Spreadex Sports: «Hayden fue nombrado Jugador del Año de la Championship y, sin duda, le echamos de menos en la recta final, en los partidos de los play-offs. Sé que jugó la última media hora de la final.
Es un buen jugador, con nivel para la Premier League, aunque no sé si para los seis mejores equipos. Hay dos o tres clubes interesados y él debe decidir su futuro.
Seguro que está decepcionado por lo ocurrido el año pasado en el Middlesbrough. Sería interesante verle en la Premier League y comprobar si puede seguir los pasos de Anderson. Al jugar con mejores futbolistas, probablemente crezca y mejore.
«Me ha encantado lo que ha hecho por el Middlesbrough. Probablemente esté siguiendo un camino similar al que yo seguí, y no creo que siga en el Middlesbrough al comienzo de la temporada».
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Etiquetas de precio: Anderson se traspasa por 130 millones de libras, mientras que Hackney se queda en 20 millones de libras.
Se rumorea que el fichaje de Hackney podría rondar los 20 millones de libras (26 millones de dólares), cifra aún lejana al récord británico que llevaría a Anderson del City Ground al Etihad Stadium.
Sin embargo, Hackney aún tiene tiempo para consolidarse en la élite de la Premier League. Tras brillar con la selección inglesa campeona del Europeo Sub-21 de 2025 junto a Anderson, su debut como internacional absoluto podría llegar pronto.