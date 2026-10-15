La Ternana ha vuelto a empezar en el fútbol aficionado tras su tercera quiebra en cien años de historia. La subasta para la venta del club de Umbría, celebrada el 22 de mayo, quedó desierta debido a las deudas acumuladas durante las anteriores gestiones. Una deuda millonaria que, de hecho, apagó el interés mostrado inicialmente por los empresarios locales y llevó, en consecuencia, a la creación de una nueva sociedad mediante la fusión de la Orvietana y la Ternana Tip Power Futsal. Esta operación permitió mantener en la ciudad el título deportivo e inscribir al equipo en la Serie D.
La Ternana vuelve a empezar en el fútbol amateur tras la quiebra: el puesto del técnico Lisuzzo ya está en peligro
EL RENACIMIENTO SOCIETARIO
El primer paso de la reconstrucción consistió en nombrar director deportivo a Carlo Mammarella, excapitán del equipo y encomendarle la tarea de confeccionar una plantilla de calidad, capaz de luchar por el ascenso. Tras evaluar varios perfiles, el dirigente decidió confiar el banquillo a Andrea Lisuzzo, al considerarlo el hombre adecuado para hacerse cargo del vestuario y del proyecto de relanzamiento del equipo. Resuelta la cuestión del entrenador, el director deportivo cerró varias operaciones en el mercado de fichajes, entre ellas la continuidad de Stefano Pettinari (13 goles la pasada temporada) y el regreso de Cesar Falletti, quien, para volver al lugar que le ha dado las mayores satisfacciones de su carrera, decidió rescindir antes de tiempo el contrato que lo vinculaba al Mantova. Al grupo también se incorporaron muchos jóvenes, entre ellos Simone Curzi (procedente de la Lazio) y Kevin Meola (del Genoa), ambos nacidos en 2007; Vladyslav Nagrudnyi, de 21 años (de la Cremonese), y Frederick Ndongue, de 20 (del Atalanta). En la portería tendrá su oportunidad Filippo Novelli, de 19 años.
LA MARCHA DEL CAMPEONATO
Un verano complicado y lleno de emociones, por tanto, para la Nuova Ternana, que en su debut en la Copa Italia se impuso por 2-0 al Angelana. Más difícil fue el inicio de liga, con una derrota ante el Prato, seguida de un empate en casa frente al Follonica y una derrota en el campo del Mezzolara. En las semanas siguientes, el equipo sumó dos victorias y otros tantos empates. Sin embargo, el noveno puesto en la clasificación, con 9 puntos y a 8 del líder, el Prato, y la irregularidad de sus resultados pusieron en peligro la continuidad del entrenador.
LISUZZO BAJO OBSERVACIÓN
La propiedad, en particular, no esperaba encontrarse con tantas dificultades. Por ello, ha decidido abrir una serie de reflexiones internas sobre el futuro de Lisuzzo. Por ahora, la idea predominante es mantenerlo en el cargo, siempre que consiga invertir la tendencia y pasar página de inmediato. En este sentido, será decisivo el partido del domingo, cuando el Siena visite el «Liberati». Lisuzzo tendrá que sumar los tres puntos para seguir al frente de la nueva y ambiciosa Ternana.
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