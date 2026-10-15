El primer paso de la reconstrucción consistió en nombrar director deportivo a Carlo Mammarella, excapitán del equipo y encomendarle la tarea de confeccionar una plantilla de calidad, capaz de luchar por el ascenso. Tras evaluar varios perfiles, el dirigente decidió confiar el banquillo a Andrea Lisuzzo, al considerarlo el hombre adecuado para hacerse cargo del vestuario y del proyecto de relanzamiento del equipo. Resuelta la cuestión del entrenador, el director deportivo cerró varias operaciones en el mercado de fichajes, entre ellas la continuidad de Stefano Pettinari (13 goles la pasada temporada) y el regreso de Cesar Falletti, quien, para volver al lugar que le ha dado las mayores satisfacciones de su carrera, decidió rescindir antes de tiempo el contrato que lo vinculaba al Mantova. Al grupo también se incorporaron muchos jóvenes, entre ellos Simone Curzi (procedente de la Lazio) y Kevin Meola (del Genoa), ambos nacidos en 2007; Vladyslav Nagrudnyi, de 21 años (de la Cremonese), y Frederick Ndongue, de 20 (del Atalanta). En la portería tendrá su oportunidad Filippo Novelli, de 19 años.



