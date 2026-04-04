La temporada del Barcelona corre el riesgo de desmoronarse tras la lesión de Raphinha

Por desgracia para los blaugranas, las pruebas inmediatas realizadas por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmaron una nueva lesión en el tendón de la corva. «El jugador regresa a Barcelona para comenzar el tratamiento adecuado», reza un comunicado publicado por el club el 27 de marzo. «El tiempo de recuperación estimado es de cinco semanas».
En consecuencia, Raphinha se perderá una serie de partidos cruciales, incluida una trilogía con el Atlético de Madrid que podría definir la temporada y que comienza con un enfrentamiento de liga en el Metropolitano el sábado por la noche, lo que significa que ahora existe un riesgo muy real de que toda la campaña del Barcelona se desmorone por completo sin el que posiblemente sea su jugador más influyente...