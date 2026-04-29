La temporada de Dominic Solanke podría haber terminado, mientras el Tottenham sufre otra baja clave por lesión en su lucha por evitar el descenso

Aunque el Tottenham venció al Wolverhampton en su primer partido de liga de 2026, sigue en zona de descenso, a dos puntos del West Ham. Xavi Simons se perderá lo que resta de temporada tras romperse el ligamento cruzado anterior contra el Wolverhampton; estará de baja al menos siete meses y probablemente no regrese hasta diciembre.

Además, De Zerbi pierde a Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert y Cristian Romero hasta final de curso. James Maddison, que aún no ha debutado tras un año lesionado, tampoco es opción, por lo que el plantel queda muy mermado para los próximos compromisos.