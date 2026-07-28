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La tarjeta rookie Kaboom única de Lamine Yamal se vende por un precio de subasta récord, mientras la estrella del Barcelona supera a Pele y Lionel Messi
Yamal bate récords de objetos de colección deportivos
Yamal ha añadido otro hito histórico a su increíble 2026. Poco después de ayudar a España a levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026, la estrella del Barcelona dominó la segunda edición de la Global Football Auction de Goldin.
La pieza estrella fue una tarjeta rookie Kaboom negra, única en su especie, de la colección Donruss FIFA 2023-24 de Panini. Esta pieza extremadamente rara alcanzó la asombrosa cifra de 707.600 $ cuando se publicaron los precios finales.
Esta enorme suma es el precio público más alto jamás registrado por una tarjeta coleccionable de Yamal. La denominación one-of-one significa que es la única copia existente de esa variante paralela negra en concreto, lo que la convierte en un premio muy codiciado para los coleccionistas.
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Superando a dos leyendas del fútbol
La tarjeta récord de Yamal no solo estableció una nueva marca personal. También eclipsó por completo los objetos más caros de los iconos del fútbol Pelé y Messi en la misma subasta. Una tarjeta rookie de Pelé de 1958, calificada, alcanzó la impresionante cifra de 610.000 $, mientras que una tarjeta única de Messi de la colección Topps Chrome Sapphire 2023-24 se vendió por 317.200 $. Yamal superó a ambos por márgenes asombrosos.
La tarjeta del adolescente superó el lote de Pelé por casi 100.000 $ y la pieza única de Messi por unos enormes 390.400 $. Esto pone de relieve la enorme expectación que rodea al campeón del mundo más reciente del fútbol, al superar a dos leyendas indiscutibles.
Un botín de recuerdos valorado en un millón de dólares
Más allá de la tarjeta de novato que batió récords, los coleccionistas también gastaron mucho en otras piezas de la historia de Yamal. Otro artículo escaso, una Kaboom rookie dorada numerada con el ocho de 10, se vendió por unos considerables 189.100 $. El material usado en partidos también demostró ser increíblemente popular en la subasta. Una camiseta local del Barcelona, inscrita y usada por Yamal durante la campaña 2023-24 de la Champions League, añadió otros 152.500 $ a su balance global. En conjunto, estos tres artículos distintos generaron unos enormes 1.049.200 $ para la casa de subastas.
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La historia a través de las generaciones
Aunque Yamal protagonizó la venta individual más alta, la subasta celebró a varias generaciones de grandes del fútbol. Diego Maradona tuvo un papel destacado, con una tarjeta rookie en disco de 1977 que alcanzó los 103.700 $ junto a una tarjeta Kaboom negra que se vendió por 91.500 $. Mientras tanto, otros talentos contemporáneos y artículos únicos también dejaron su huella. Cavan Sullivan superó los 90.000 $ con una tarjeta parche autografiada, y la réplica oficial del trofeo del Mundial de 2018 de Benjamin Mendy se vendió por 62.220 $.
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