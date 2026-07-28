Yamal ha añadido otro hito histórico a su increíble 2026. Poco después de ayudar a España a levantar la Copa Mundial de la FIFA 2026, la estrella del Barcelona dominó la segunda edición de la Global Football Auction de Goldin.

La pieza estrella fue una tarjeta rookie Kaboom negra, única en su especie, de la colección Donruss FIFA 2023-24 de Panini. Esta pieza extremadamente rara alcanzó la asombrosa cifra de 707.600 $ cuando se publicaron los precios finales.

Esta enorme suma es el precio público más alto jamás registrado por una tarjeta coleccionable de Yamal. La denominación one-of-one significa que es la única copia existente de esa variante paralela negra en concreto, lo que la convierte en un premio muy codiciado para los coleccionistas.







