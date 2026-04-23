Sancho llegó al Dortmund con 17 años procedente de la cantera del Manchester City y, en pocos años, se convirtió en uno de los mejores jugadores de la Bundesliga. En 2021 el United pagó 85 millones de euros por él, pero en Old Trafford nunca cumplió las expectativas.

Tras un enfrentamiento con el entonces técnico del United, Erik ten Hag, regresó al Borussia en enero de 2024. En Dortmund, durante el resto de la temporada, vivió su mejor momento en los últimos años, que en su mayoría habían sido decepcionantes. Entre otras cosas, Sancho contribuyó al avance del Dortmund hasta la final de la Liga de Campeones; en el verano de 2024, al BVB le hubiera gustado ficharlo de forma definitiva. Sin embargo, esto no fue posible desde el punto de vista financiero, por lo que, desde entonces, el United cedió a Sancho primero al Chelsea FC y después al Villa.

En Birmingham no recuperó su mejor nivel, pero mostró destellos de su talento. Desde hace meses se especula con un nuevo regreso a Dortmund.