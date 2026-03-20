¡La superestrella del Real Madrid no estará presente a pesar de todo! El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, sorprende con una convocatoria XXL y un plan curioso

El lateral derecho del Real Madrid se queda fuera de la convocatoria frente a Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham Hotspur). Alexander-Arnold ya se había perdido la convocatoria de Tuchel en noviembre, y en octubre no estuvo disponible por una lesión en el muslo. La última vez que jugó el exjugador del Liverpool fue en junio, tras salir como suplente, cuando Inglaterra ganó 1-0 a Andorra en la fase de clasificación para el Mundial.

«Sé lo que Trent nos puede aportar y hemos decidido mantener a nuestros jugadores», explicó Tuchel: «Conozco sus puntos fuertes, es un gran jugador, pero es una decisión deportiva».

Aunque Alexander-Arnold es titular en el equipo madrileño y supo convencer en los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City, el jugador de 27 años solo ha podido cumplir de forma limitada las altas expectativas desde su llegada el verano pasado.