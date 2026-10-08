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La superestrella de la NBA Shai Gilgeous-Alexander se une al grupo propietario del Atlético de Madrid
Una nueva era en la directiva
El Atlético de Madrid ha anunciado una importante incorporación a su estructura de propiedad, al asegurar la inversión y la implicación del campeón de la NBA Gilgeous-Alexander. El movimiento supone un importante cruce entre la élite del deporte estadounidense y La Liga, ya que el base canadiense busca aplicar su mentalidad ganadora al gigante español.
El club confirmó que la asociación se basa en una filosofía compartida de excelencia, ambición y la férrea determinación que ha llegado a definir la era de Diego Simeone al frente del banquillo.
Al hablar sobre su nuevo papel dentro de la organización, la superestrella del baloncesto expresó su orgullo por unirse a una de las instituciones más respetadas del continente. «Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de propietarios del Atlético de Madrid. Este es un club con una presencia consolidada en la élite del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro», declaró Gilgeous-Alexander en un anuncio oficial publicado por Atlético de Madrid.
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La experiencia del Championship se une a la tradición española
Gilgeous-Alexander no es solo un inversor ocasional; es un deportista en la cima absoluta de su disciplina. Nacido en Toronto y criado en Hamilton, Ontario, fue ascendiendo en el baloncesto canadiense antes de una breve pero impactante etapa en la Universidad de Kentucky.
Desde entonces, se ha convertido en la cara visible de los Oklahoma City Thunder. Sus credenciales sobre la pista son impresionantes: ha sido nombrado MVP de la NBA en dos temporadas consecutivas y llevó a su equipo al campeonato de la NBA de 2025, donde también fue elegido MVP de las Finales de 2025.
Además, se unió a Michael Jordan como el único escolta en alcanzar 30 puntos y un 50 por ciento de acierto en tiros durante cuatro temporadas consecutivas, lo que demuestra que su regularidad no tiene comparación en la era moderna. El club incluso celebró su llegada en las redes sociales, destacando su condición de ganador de dos premios MVP consecutivos.
Valores compartidos y expansión global
Más allá de sus logros individuales, la inversión representa una clara voluntad del club de continuar con su trayectoria de crecimiento internacional. Al asociarse con una figura como Gilgeous-Alexander, el Atlético de Madrid se posiciona para captar a una audiencia global más joven que sigue tanto la Champions League como la NBA. La directiva del club cree que su compromiso con el crecimiento constante y su interés en la visión a largo plazo del proyecto aportarán una perspectiva única en la sala de juntas mientras busca competir por grandes títulos tanto a nivel nacional como en Europa.
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Impacto en la marca Atlético
Se espera que abra nuevas puertas a oportunidades comerciales y eventos de promoción cruzada entre los mundos del fútbol y el baloncesto. A medida que el club sigue desarrollando su marca en el extranjero, contar con una figura destacada del deporte estadounidense en el grupo propietario supone una poderosa herramienta de marketing.
Los aficionados ya han empezado a especular sobre cómo podría materializarse esta influencia, desde posibles giras de pretemporada por Norteamérica hasta colaboraciones de estilo de vida y moda que tiendan puentes entre ambos deportes. La expectación generada en torno al anuncio sugiere que la afición del Atlético está intrigada por este enfoque moderno de la gestión del club.
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