Lacroix cree que el Chelsea fue víctima de la mala fortuna durante su ajustada derrota por 2-1 ante el Arsenal, y sugiere que el equipo de Xabi Alonso había hecho lo suficiente para asegurar al menos un punto en el norte de Londres. El fichaje veraniego procedente del Crystal Palace fue una figura destacada en una línea defensiva que fue superada en dos ocasiones después de que el Chelsea se adelantara por sorpresa en los dos primeros minutos del partido.

Hablando tras el pitido final, el internacional francés expresó su frustración por el resultado, aunque se mostró optimista con la progresión del equipo. "Estamos un poco descontentos, por supuesto, después de perder, pero creo que lo hicimos bien, para ser sincero", declaró el internacional francés. "Solo tenemos que ajustar algunas cosas. Creo que no es fácil jugar allí, pero lo hicimos bien. Aceptamos la derrota, pero queremos aprender de ella. Creo que es bueno aprender de los errores y de todas las cosas que hicimos mal. Tenemos que seguir adelante y volver a intentarlo".