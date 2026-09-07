Getty Images Sport
Traducido por
«¡La suerte estuvo en nuestra contra!» - Maxence Lacroix afirma que el Chelsea mereció un empate contra el Arsenal después de que los Blues cayeran por 2-1
Lacroix lamenta la oportunidad perdida en el Emirates
Lacroix cree que el Chelsea fue víctima de la mala fortuna durante su ajustada derrota por 2-1 ante el Arsenal, y sugiere que el equipo de Xabi Alonso había hecho lo suficiente para asegurar al menos un punto en el norte de Londres. El fichaje veraniego procedente del Crystal Palace fue una figura destacada en una línea defensiva que fue superada en dos ocasiones después de que el Chelsea se adelantara por sorpresa en los dos primeros minutos del partido.
Hablando tras el pitido final, el internacional francés expresó su frustración por el resultado, aunque se mostró optimista con la progresión del equipo. "Estamos un poco descontentos, por supuesto, después de perder, pero creo que lo hicimos bien, para ser sincero", declaró el internacional francés. "Solo tenemos que ajustar algunas cosas. Creo que no es fácil jugar allí, pero lo hicimos bien. Aceptamos la derrota, pero queremos aprender de ella. Creo que es bueno aprender de los errores y de todas las cosas que hicimos mal. Tenemos que seguir adelante y volver a intentarlo".
- Getty Images Sport
La ventaja inicial quedó neutralizada por la respuesta del Arsenal
Lacroix admitió que el cambio de dinámica tras el empate del Arsenal hizo que la tarea fuera considerablemente más difícil para el Chelsea, aunque siguió buscando la igualada en los últimos minutos por medio de Estevao, cuyo intento final fue detenido por David Raya.
Al reflexionar sobre el desarrollo del partido, Lacroix añadió: "Creo que empezamos bien, pero una vez marcaron se fue complicando cada vez más. Pero demostramos que también tuvimos buenas acciones y buenos ataques, así que la derrota duele un poco. Dimos lo mejor de nosotros. Creo que merecimos más. La suerte no estuvo de nuestro lado, pero tenemos que aceptarlo. Las ganas de marcar, la actitud, estuvieron claras. Mostramos buen carácter hasta el final. Merecimos el 2-2, pero aprendemos para la próxima vez".
El capitán James se hace eco del sentir sobre los pequeños detalles
El capitán del Chelsea, Reece James, se mostró en la misma línea que su compañero en defensa y señaló los pequeños detalles que marcan este tipo de partidos de alta exigencia en la Premier League.
James ofreció su propio análisis detallado del partido y declaró: "Empezamos el partido realmente bien. Incluso cuando nos vimos por detrás, mostramos carácter para intentar volver al partido. Al final nos quedamos sin tiempo. El fútbol a este nivel es un juego de momentos. Son una o dos cosas las que cambian el marcador, y a eso se le da demasiado bombo. Fue un partido duro y tenemos que revisarlo y sacar aprendizajes. Tenemos otro partido contra el Leeds dentro de unos días y tenemos que prepararnos para ello".
- Getty Images Sport
Alonso se centra en el proceso a largo plazo
Aunque los jugadores sintieron que habían sido perjudicados, el entrenador Alonso adoptó una visión más pragmática de su primera derrota desde que se hizo cargo del equipo en Stamford Bridge. El español, que había disfrutado de un inicio perfecto en el cargo, consideró la derrota como una parte necesaria del proceso de construcción de su joven plantilla.
Alonso explicó su filosofía sobre el resultado al decir: «Del partido de ayer vamos a sacar muchas cosas para el siguiente, como hemos hecho hasta ahora después de Fulham, después de Brighton, después de Luton. Queremos exprimirlo todo de cada partido para mejorar las cosas, cuando ganamos y cuando perdemos también. Ese es el proceso en el que estamos, en el que queremos construir principios sólidos e ideas sólidas para nuestro juego, poco a poco, para ganar partidos y competir de la mejor manera posible».
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias