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Real Madrid CF v FC Barcelona - La LigaGetty Images Sport
Traducido por

"La solución es pegar": Di María destapa el plan de Mourinho para frenar a Messi y al Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
Ángel Di María
L. Messi
J. Mourinho
P. Guardiola
España
Argentina
Portugal

Una confesión sorprendente sobre el primer mandato

El argentino Ángel di María reveló las instrucciones que José Mourinho daba a los jugadores del Real Madrid para intentar frenar al Barcelona dirigido por Pep Guardiola, rememorando el ambiente tenso de los enfrentamientos entre ambos rivales durante la primera etapa del técnico portugués con el conjunto blanco.

Di María afirmó, en unas declaraciones recogidas por el diario Sport, en las que recordó aquellos días: "Mourinho metió en la cabeza de cada jugador del Real Madrid que la única manera de ganar al Barcelona era pegando". La manita del Barcelona dejó al descubierto el sufrimiento del Real Madrid.

El extremo argentino recordó la dificultad de enfrentarse al Barcelona, que imponía su dominio del balón y obligaba a sus rivales a correr detrás de él, citando la abultada derrota que sufrió el Real Madrid por 0-5 en el estadio Camp Nou.

Di María dijo sobre aquel partido: "No creo que haya jugado un partido en el que tocara tan poco el balón, como aquella manita en el Camp Nou".

Y añadió: "Intentaba presionar, pero el balón no estaba en el lugar al que iba. Era increíble".

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  • Enfrentamientos pese a la amistad: ¡la zancadilla a Messi!

    Di María se refirió a la enorme tensión que rodeó los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barcelona durante un periodo que no superó los 20 días, en el que se disputaron encuentros decisivos entre ambos equipos, desde la final de la Copa del Rey hasta las semifinales de la Liga de Campeones de Europa.

    El argentino recordó el contraste entre el ambiente de aquellos partidos y las relaciones que unían a los jugadores de ambos equipos en la selección española, al afirmar: "En la selección, todos eran amigos y vencían con facilidad a cualquier selección a la que se enfrentaban, pero cuando jugaban unos contra otros, se intercambiaban puñetazos".

    También recordó la patada que le propinó a Lionel Messi durante la final de la Copa del Rey de 2011, en un intento de frenar un contraataque del Barcelona.

    Di María dijo: "Me disculpé con él, pero si no lo derribas, no puedes evitar que marquen el gol". Estas declaraciones vuelven a cobrar actualidad con la proximidad de un nuevo enfrentamiento entre el Real Madrid y el Barcelona, la tarde de este domingo, en la décima jornada de LaLiga, especialmente con el regreso de Mourinho al banquillo técnico del conjunto blanco a comienzos de la presente temporada.

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