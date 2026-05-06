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Arsenal Atletico Madrid W+Ls GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

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La sólida defensa del Arsenal les ha llevado a la final de la Liga de Campeones; ahora les espera la verdadera prueba en Budapest: ganadores y perdedores, mientras los Gunners cumplen con su cometido y Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid se despiden sin apenas pena ni gloria

Winners & losers
Liga de Campeones
Arsenal
Atlético Madrid
M. Arteta
B. Saka
A. Griezmann
D. Simeone
J. Alvarez
FEATURES
Arsenal vs Atlético Madrid

El Arsenal se clasificó para la final de la Liga de Campeones tras ganar 1-0 al Atlético de Madrid en el Emirates el martes. No fue un partido bonito, como suele ocurrir con el Arsenal. El equipo de Mikel Arteta domina las victorias poco espectaculares, pero el gol de Bukayo Saka, que dio el pase con un global de 2-1, tuvo algo hermoso.

Fue una delicia ver cómo se recompensaba la confianza de Arteta en Myles Lewis-Skelly, quien, en solo su segunda aparición en el centro del campo con el Arsenal, mostró una serenidad asombrosa. ¿Y quién podría reprochar al tan criticado Viktor Gyokeres los elogios recibidos por su clásico juego de delantero centro? Es cierto que, con su habitual falta de puntería, puso en riesgo la clasificación de los gunners al rematar alto cuando el Atlético apretaba, pero lideró la delantera con autoridad toda la noche.

En cualquier caso, el éxito de la semifinal se debió sobre todo a la defensa, que concedió solo una ocasión clara al Atlético en la vuelta, cuando Giuliano Simeone falló tras un error de William Saliba.

Ese error podría costar caro en la final de Budapest, donde el Arsenal se medirá al París Saint-Germain o al Bayern de Múnich tras un camino eliminatorio más sencillo de lo esperado. Pero, por ahora, es su menor problema.

GOAL repasa a los grandes ganadores y perdedores de una noche poco emocionante pero emotiva en el Emirates.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Diego Simeone

    Diego Simeone suena con frecuencia para los banquillos más destacados de Inglaterra, pero ya cuesta imaginar qué club de la Premier League podría ficharlo. ¿El Chelsea, tal vez, para aportar orden a su caos? Resulta imposible que el Manchester United, el Manchester City o el Liverpool lo consideren.

    Es el técnico mejor pagado del mundo y ha tenido gran apoyo en los dos últimos mercados de fichajes; sin embargo, el Atlético puede acabar otra vez sin títulos por quinta temporada consecutiva tras dos actuaciones muy flojas contra el Arsenal.

    Nadie niega su legado: ordenó un club desahuciado, lo hizo bicampeón de España y lo llevó a dos finales de la Champions entre 2014 y 2016. Fue histórico.

    Sin embargo, en los últimos años ha buscado sin éxito mejorar el juego ofensivo y, de paso, ha perdido su toque defensivo: solo el Qarabag recibió más goles que el Atlético en la última Champions.

    Aunque suene duro, una separación podría beneficiar a ambas partes. Pero no esperen que lo fiche un equipo con tradición de fútbol fluido, porque no parece llevar ese estilo en la sangre.

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Mikel Arteta

    Mikel Arteta es un Simeone actual: vocifera desde la banda y ha forjado un equipo cínico, con mentalidad de «ganar a toda costa», contra el que nadie quiere jugar… ni ver jugar.

    El Arsenal 2025-26 recuerda, en lo táctico, al Atlético 2013-14. Simeone, con menos dinero, se apoyaba en el contraataque y en la presión sin balón, como reconocía Koke.

    A ambos entrenadores les une un desprecio total por la opinión ajena. Arteta ha repetido que le importan un comino las críticas —¿y por qué debería importarle?—. Para él, el fin justifica los medios, y hoy el Arsenal lidera la Premier y regresa a la final de la Champions tras 20 años. ¿A algún aficionado que estuviera en el Emirates el martes le importará cómo llegaron hasta ahí?

    Los aficionados confiaron en su proceso y podrían ser recompensados con dos grandes trofeos en cuatro semanas.

  • Antoine Griezmann Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    PERDEDOR: Antoine Griezmann

    No habrá una despedida de cuento de hadas para Antoine Griezmann en Budapest. El francés dejará el Atlético de Madrid —y el fútbol europeo— sin haber ganado la Liga de Campeones.

    Su mejor ocasión se esfumó hace una década, cuando el Atlético perdió en penaltis ante el Real Madrid en la final de Milán. Ahora, la eliminación contra el Arsenal, sobre todo en la ida, añade más motivos para el arrepentimiento.

    En la ida estuvo a punto de marcar varias veces, sobre todo con un disparo en desequilibrio que rozó el larguero. Sin embargo, en el Emirates apenas tuvo protagonismo.

    Con su gran técnica y visión de juego, fue clave en las mejores jugadas del Atlético en la primera parte, pero fue sustituido en el 66, cuando su equipo buscaba la creatividad y el acierto en el área que él suele aportar.

    Así terminó una etapa en un grande sin que llegaran ni la Champions ni la Liga que su talento merecía.


  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-ATLETICOAFP

    GANADOR: Bukayo Saka

    Saka no está al cien por cien. Regresó de su lesión como suplente en el partido de ida en Madrid y luego jugó solo 45 minutos ante el Fulham. Aun así, su gran primera parte contra los Cottagers explicó por qué Arteta lo alineó de titular contra el Atlético.

    Aunque no esté al 100 %, marca la diferencia en el ataque del Arsenal. Es su «Starboy», un delantero intrépido que aterroriza a los rivales.

    Además, adora jugar en el Emirates, sobre todo en las grandes noches europeas: había participado en 13 goles en sus 13 partidos anteriores de Champions en casa. Así que no extrañó a nadie que se abalanzara sobre un balón suelto en el área para llevar al Arsenal a la final.

    Como dijo Arteta a Amazon Prime: «Tenía que ser alguien muy especial y, sin duda, él es muy especial para mí, para los chicos y para todos los que forman parte de este club. Si tenía que ser alguien quien marcara ese gol, probablemente tenía que ser él».

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: El ataque del Atlético

    Este verano el Atlético debe decidir primero quién será su entrenador y luego qué delantero fichará para reemplazar a Julián Álvarez, pues ya es casi imposible retenerlo.

    El internacional argentino es un auténtico ‘9’ de talla mundial, y pocos jugadores igualan su perfil, por lo que Barcelona, París Saint-Germain y varios clubes ingleses lo siguen de cerca. Álvarez quiere marcharse y es difícil culparlo, pues en el Emirates apenas recibió apoyo.

    Una lesión en la ida puso en duda su presencia, y aunque hubiera estado al 100 %, probablemente no habría marcado la diferencia en el Emirates.

    En Londres apenas tocó una vez el balón en el área del Arsenal y sumó solo 29 contactos, más que los intrascendentes Ademola Lookman y Giuliano Simeone.

    Algunos hinchas critican su actitud, pero lo cierto es que, ante tanta mediocridad, su deseo de marcharse solo ha crecido.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Fútbol defensivo

    El exdelantero inglés Alan Shearer dijo que «no fue una actuación típica del Arsenal», pero sí lo fue. Son un equipo tenaz, decidido y bien entrenado, muy difícil de superar.

    Los números lo confirman: el Arsenal no ha perdido ninguno de sus 14 partidos en la presente Liga de Campeones y mantuvo su portería a cero en nueve. Mientras los aficionados admiran el fútbol ofensivo del PSG y el Bayern, el pase del Arsenal a la final premia el juego defensivo.

    Guste o no, la final promete un choque de estilos apasionante.

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