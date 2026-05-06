La sólida defensa del Arsenal les ha llevado a la final de la Liga de Campeones; ahora les espera la verdadera prueba en Budapest: ganadores y perdedores, mientras los Gunners cumplen con su cometido y Antoine Griezmann y el Atlético de Madrid se despiden sin apenas pena ni gloria

Fue una delicia ver cómo se recompensaba la confianza de Arteta en Myles Lewis-Skelly, quien, en solo su segunda aparición en el centro del campo con el Arsenal, mostró una serenidad asombrosa. ¿Y quién podría reprochar al tan criticado Viktor Gyokeres los elogios recibidos por su clásico juego de delantero centro? Es cierto que, con su habitual falta de puntería, puso en riesgo la clasificación de los gunners al rematar alto cuando el Atlético apretaba, pero lideró la delantera con autoridad toda la noche.

En cualquier caso, el éxito de la semifinal se debió sobre todo a la defensa, que concedió solo una ocasión clara al Atlético en la vuelta, cuando Giuliano Simeone falló tras un error de William Saliba.

Ese error podría costar caro en la final de Budapest, donde el Arsenal se medirá al París Saint-Germain o al Bayern de Múnich tras un camino eliminatorio más sencillo de lo esperado. Pero, por ahora, es su menor problema.

GOAL repasa a los grandes ganadores y perdedores de una noche poco emocionante pero emotiva en el Emirates.