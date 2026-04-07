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«La sociedad necesita gente como tú»: Diego Simeone le dice a Antoine Griezmann que «le quiere» en un emotivo discurso, mientras el héroe del Atlético de Madrid se prepara para su aventura en la MLS
Un emotivo homenaje rompe con el protocolo
Simeone organizó este homenaje público antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones del Atlético de Madrid contra el Barcelona. Sentado junto a Griezmann en el Spotify Camp Nou, el entrenador argentino interrumpió al responsable de prensa. Sabiendo que el delantero se marcha a Estados Unidos para fichar por el Orlando City, quiso rendir un homenaje personal a un jugador que anteriormente había ganado la Europa League y la Supercopa de la UEFA con el club.
«Disculpen, disculpen», comenzó la rueda de prensa. «Antes de que empiecen a hacer preguntas, quería, desde mi perspectiva como entrenador y como aficionado del Atlético de Madrid, que Antoine estuviera presente en la rueda de prensa de hoy».
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Una sociedad que necesita a personas como tú
A sus 35 años, deja un legado increíble, tras haber acumulado 489 partidos, 211 goles y 97 asistencias con el Atlético. Al referirse a su monumental despedida, el entrenador dijo: «Gracias por todo tu trabajo, por toda tu humildad. Eres un ejemplo admirable para los jóvenes de hoy, para una sociedad que necesita personas como tú. Gracias por todo lo que nos has dado, todo lo que nos das y todo lo que insistiré en que sigas dándonos. Gracias por tu compromiso, por cómo siempre te has comportado como profesional, como persona, sabiendo diferenciar esa bonita relación que tenemos como familia y sin traspasar esa difícil línea entre entrenador y amigo/jugador. Te considero un jugador y luego un amigo».
Te espera una aventura en la MLS en Florida
Griezmann fichará por el Orlando City como agente libre el 10 de julio, poniendo fin a una carrera europea que incluyó un traspaso de 120 millones de euros al Barcelona en 2019 y su regreso por 22 millones. El ganador del Mundial de 2018 respondió: «Creo que, para abrir mi corazón, necesito estar con mi familia y con Simeone y la suya, pero le debo muchísimo. Alcancé un nivel que nunca había imaginado gracias a la Real Sociedad y al trabajo de Simeone, que me ha enseñado muchas cosas. Personalmente, le admiro y le quiero. Es un honor y un orgullo haber sido entrenado por El Cholo».
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Luchando por el título hasta el final
A pesar de su inminente marcha, el delantero sigue siendo fundamental, con 13 goles en 44 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada. A falta de ocho jornadas de Liga y con las aspiraciones europeas aún vivas, el entrenador advirtió en tono jocoso que su cariño no le garantizaría un puesto en el once inicial.
«Quedan ocho partidos de liga, uno de Copa del Rey y, si Dios quiere, jugaremos cinco partidos más de Champions», dijo. «Os animo a que sigáis disfrutando de este momento. Os quiero mucho. Si algún aficionado del Atlético de Madrid estuviera aquí hoy, diría lo mismo. Me siento totalmente conectado con ellos. Soy vuestro entrenador, y sabéis que si mañana no corréis, estáis fuera. Eso es todo. Lo siento. Solo quería decir estas palabras».