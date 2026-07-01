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«La situación financiera parece buena», pero Kalvin Phillips, fichaje fallido del Manchester City de 42 millones de libras, ha recibido el aviso de que «nadie te quiere» por parte de un compañero que también se formó en la cantera del Leeds
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Phillips pasó del Leeds al Manchester City en un traspaso de 42 millones de libras
En 2022 la vida sonreía a Phillips: debutó en la Premier League con el club de su infancia en Elland Road y se consolidó como pieza clave para Gareth Southgate, incluso como titular en la final de la Euro 2021.
Un traspaso de 42 millones de libras (56 millones de dólares) le llevó al otro lado de los Peninos, a Mánchester. Con el City ganó la Premier, la FA Cup y la Liga de Campeones en su primera temporada, aunque no logró convencer del todo a Pep Guardiola.
Las cesiones al West Ham y al Ipswich le mantuvieron en la máxima categoría, pero su nivel siguió bajando hasta que descendió con el Sheffield United en la 2025-26.
Solo jugó cuatro partidos con los Blades y vio la roja en su último encuentro, el 22 de febrero. Más lesiones impidieron que el jugador de 30 años volviera a jugar, mientras se plantean preguntas incómodas sobre su futuro.
¿Qué pasará ahora, tras su problemática cesión en el Sheffield United?
Kilgallon, exdefensa del Leeds, declaró en exclusiva a GOAL: «No es fácil. Sigue siendo jugador, ¿no? La calidad no se pierde, pero sí las piernas. Su juego consistía en regatear, ¿no? Tenía calidad con el balón, pero su labor era recuperarlo y distribuirlo.
Su fichaje del Leeds United al Manchester City fue fantástico para su vitrina de trofeos, pero ¿cuántos ganó realmente? Apenas juega, aunque su cuenta bancaria va viento en popa. Seguro que saca el puro y el whisky para celebrarlo. Pero quizá, al retirarse, se pregunte si fue la decisión correcta. Otros clubes lo querían; allí habría jugado más y seguido siendo el hombre clave.
«En el Sheffield United vi un par de partidos; llevaba mucho tiempo lesionado y no es fácil volver y ser el mismo de hace cuatro o cinco años. Me pareció un poco apático, con dificultades para moverse por el campo.
Pero apenas tiene 30 años; no es mayor. Los futbolistas llegan hasta los 35. Debe ponerse las pilas y ojalá sus lesiones se lo permitan. La mayor sorpresa será su salario, que quizá no igualará el de los últimos cinco o seis años, pues ahora los clubes se están arriesgando con él, sobre todo el Sheffield United. Se nota que a Chris Wilder le gusta».
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A Phillips aún le quedan dos años de contrato con el Manchester City.
Al saber que Phillips sigue bajo contrato con el City hasta 2028, Kilgallon reaccionó: «¿Le quedan dos años? ¡Pensaba que ya se iba!
La decisión está en manos del Manchester City. Todo depende de cuánto quieran pagar de su salario, ya que cobra 150 000 libras a la semana. Normalmente el Sheffield United o el club de destino pagan al menos la mitad, pero no pueden asumir tanto. El City debería cubrir el 80 % y, aun así, quedarían 20 000 o 25 000 libras semanales.
Es una situación difícil para él. Creo que tendrá que sentarse con el City y decir: “Por favor, ¿qué podemos hacer? Dejadme salir y volver a jugar”. Por mucho dinero que gane, no es un buen momento; uno quiere estar en el campo. Tendrá que negociar con el City y volver a jugar, porque, antes de que se dé cuenta, tendrá 33 o 34 años y ya nadie lo querrá».
El sueño de volver a Leeds parece haberse desvanecido
El regreso emotivo de Kilgallon al Leeds parece descartado. Hace un par de años se habló de su fichaje: «Habría sido genial. Hace tres años casi vuelvo; allí me querían mucho.
«No me malinterpretes, se formó en la cantera, es de Leeds, pero fíjate en los centrocampistas del Leeds United que hay ahora: [Anton] Stach, [Ethan] Ampadu… Ahora hay mucha calidad ahí. [Sean] Longstaff y los demás son bestias, muy buenos en el centro del campo. Si se hubiera ido al Leeds, habría aportado experiencia y presencia en el vestuario, pero no habría jugado mucho».
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Futuro incierto para un jugador con 31 partidos internacionales con Inglaterra
Se rumorea que el Sheffield United, con Wilder aún al mando, podría pedir otra cesión de Phillips para que recupere forma y confianza en South Yorkshire, mientras ayuda al equipo a ascender a la Premier League en la temporada 2026-27.
Sin embargo, solo ha jugado 46 partidos en las últimas tres temporadas —mientras perdía protagonismo en la selección inglesa—, lo que podría dificultar su regreso a la élite y hacerle cuestionar su fichaje millonario por el City.