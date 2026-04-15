La situación de Manuel Neuer marca una tendencia que podría suponer un cambio radical para Jonas Urbig en el FC Bayern

Los responsables del FCB, Max Eberl y Christoph Freund, han repetido en los últimos meses que la decisión de seguir en Múnich es de Neuer. El portero ha brillado en las últimas semanas, especialmente en la victoria 2-1 en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, donde fue elegido mejor del partido en el Bernabéu.

El martes, antes de la vuelta contra el Madrid, el portero anunció que pronto habrá una decisión: «Cuanto antes, mejor. Aún no me he decidido, pero no creo que tarde mucho más».



