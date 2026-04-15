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Urbig & Neuergetty
Falko Blöding

Traducido por

La situación de Manuel Neuer marca una tendencia que podría suponer un cambio radical para Jonas Urbig en el FC Bayern

Bundesliga
Bayern Múnich
M. Neuer
J. Urbig

Se perfila una tendencia sobre la renovación de Manuel Neuer con el FC Bayern, cuyo contrato está a punto de expirar.

Según Sport Bild, es «probable» que el portero de 40 años siga en el equipo más allá de esta temporada. Neuer se plantearía «alargar una temporada más en el club más laureado».

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  • Los responsables del FCB, Max Eberl y Christoph Freund, han repetido en los últimos meses que la decisión de seguir en Múnich es de Neuer. El portero ha brillado en las últimas semanas, especialmente en la victoria 2-1 en cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Real Madrid, donde fue elegido mejor del partido en el Bernabéu.

    El martes, antes de la vuelta contra el Madrid, el portero anunció que pronto habrá una decisión: «Cuanto antes, mejor. Aún no me he decidido, pero no creo que tarde mucho más».


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  • Urbig NeuerGetty Images

    Si Neuer se queda, Urbig debería jugar más.

    Si renuevan su contrato, los directivos del Bayern quieren que el campeón del mundo de 2014 juegue menos la próxima temporada. En cambio, esperan que Jonas Urbig, su suplente, adquiera experiencia y se prepare para la era posterior a Neuer; se habla de que el joven de 22 años disputaría 20 partidos.

    Esta temporada ya ha jugado 14 partidos, aprovechando la pausa de casi un mes que Neuer hizo a principios de año por dos lesiones musculares.

    Además de Urbig, siguen bajo contrato los cedidos Daniel Peretz (25, Southampton) y Alexander Nübel (29, Stuttgart). Si Neuer renueva, probablemente no tendrían futuro en la Säbener Straße. En cambio, Sven Ulreich (37) podría quedarse como tercer guardameta: su contrato también vence, pero kicker asegura que renovará por un año más.

  • Estadísticas de Manuel Neuer en el FC Bayern

    Partidos593
    Partidos sin encajar goles276
    Goles encajados489
    Títulos32
Liga de Campeones
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