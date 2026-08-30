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Traducido por

La sinfonía de Mourinho: las estrellas del Real Madrid brillan en el cielo del Bernabéu

FEATURES
Real Madrid vs Málaga
Real Madrid
Málaga
Primera División
J. Mourinho
España

El Real Madrid logró una cómoda victoria por 4-0 sobre el Málaga, en el estadio Santiago Bernabéu, en la tercera jornada de LaLiga.

El conjunto merengue elevó su cuenta a 9 puntos y se colocó en el liderato provisional de LaLiga, a la espera del resultado del partido entre el Barcelona y el Rayo Vallecano.

El diario As repasó la valoración del rendimiento de los jugadores del Real Madrid durante el encuentro ante el Málaga, y fue la siguiente:

Courtois: No se vio obligado a intervenir durante la primera mitad, pese a que el Málaga llegó a la portería del Real Madrid en dos ocasiones, aunque sus disparos se marcharon lejos del marco. 

También mostró firmeza y seguridad en el único disparo que tuvo que atajar, y mantuvo su portería a cero por primera vez esta temporada.

Trent Alexander-Arnold: La competencia con Dumfries lo hizo reaccionar en su primer partido como titular, y fue uno de los jugadores más destacados de la primera mitad. La primera ocasión del encuentro fue suya, con un disparo difícil que pasó rozando la portería. 

Además, fabricó el tercer gol de Kylian Mbappé, y mostró más fuerza y entusiasmo en comparación con lo que ofreció en su primera temporada.

Antonio Rüdiger: Mostró solidez y firmeza en su primer partido como titular en la Liga, y el Málaga no impuso muchas pruebas a los defensas del Real Madrid. 

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    Cucurella enciende la pasión de la afición del Bernabéu

    Huijsen: continúa por la misma línea con la que empezó la temporada en la liga; estuvo muy serio en la zaga, mantuvo su concentración durante todo el partido y mostró además mayor fortaleza y contundencia en los duelos.

    Cucurella: la afición estaba entusiasmada por verlo y no defraudó en su primera participación como titular; se unió a Vinicius por la banda izquierda y ambos fueron fuente de peligro. 

    Mostró también todo su potencial defensivo con recuperaciones de balón gracias a su fuerza y su entrega, y encendió el entusiasmo de la afición del Bernabéu.

    Camavinga: ofreció una gran primera mitad, fue fuerte e intenso en la recuperación del balón, y de sus pies nació el tercer gol del Real Madrid, después de enviar un magnífico pase que atravesó las líneas del Málaga. 

    Pasó por algunos momentos en los que se mostró dubitativo, lo que provocó ciertos murmullos en las gradas, pero en general firmó un buen partido en el centro del campo.

    Fede Valverde: aportó al equipo control y equilibrio; no fue el partido más vistoso del jugador uruguayo, pero gobernó el ritmo del encuentro y formó una dupla fiable con Camavinga.

    Brahim Díaz: no participó demasiado en el juego, pero, al igual que Vinicius Junior, mostró mucho compromiso defensivo. Al final de la primera mitad, arrancó con el balón desde el centro de su campo en una jugada individual que se ganó el aplauso de la afición del estadio.

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Bellingham brilla y Vinícius muestra un gran compromiso defensivo

    Jude Bellingham: se siente como el líder del Real Madrid, y esto se aprecia con claridad, ya que atraviesa un estado físico espléndido. Fue el autor del primer gol tras un arranque desde el borde del área, durante el cual regateó a varios rivales. 

    Y seis minutos después, aprovechó el rechace del portero del Málaga tras un disparo de Mbappé, e intentó introducirla de cabeza en la portería. Uno de los defensas logró alejar el balón, pero rebotó en el guardameta y terminó dentro de la red, para que el Real Madrid se adelantara 2-0.

    Y Bellingham estuvo cerca de marcar su segundo gol al inicio de la segunda parte, pero su disparo se estrelló en el palo.

    Vinicius Junior: fue el menos inspirado entre los jugadores de la línea ofensiva en la primera parte, pero en cambio mostró un gran compromiso defensivo, ya que cubrió por detrás de Cucurella en varias ocasiones. 

    E intentó una y otra vez durante la segunda parte, pero estuvo muy impreciso en el último pase. Y al final, tras sus numerosos intentos, ofreció un regalo a Güler para que marcara un gol.

    Mbappé: cuando alcanza su velocidad óptima, no encuentra a nadie capaz de detenerlo. Se mostró activo en la presión y generó casi todo el peligro del Real Madrid, con la excepción del peligro de Bellingham. 

    Y logró marcar su gol tras un pase preciso de Arnold, que resolvió con la facilidad propia de los mejores jugadores. Y su cuenta llegó a 4 goles esta temporada, para continuar liderando la tabla de goleadores del torneo.

    Diomande: mostró sus cualidades en algunas jugadas, y estuvo cerca de asistir a Mbappé en la última oportunidad del partido.

    Bernardo Silva: mantuvo el control del equipo durante la salida de balón desde atrás.

    Güler: marcó el último gol tras una magnífica asistencia decisiva de Vinicius Junior.

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