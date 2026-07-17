El jueves, en Atlanta, Batson atendió a la prensa por primera vez tras la eliminación de Estados Unidos en el Mundial. En la rueda de prensa, hablaron sobre el futuro de Pochettino.

«Como dijimos, nos tomaríamos un descanso tras el Mundial», afirmó. «No he podido descansar mucho, pero estamos ilusionados con las conversaciones. El club ha mostrado gran actividad en la planificación a largo plazo; por ejemplo, hablamos con Steve [Cherundolo] sobre el papel de la selección sub-23, y somos parte clave de ese proceso. Nos sentimos bien y esperamos con interés las conversaciones».

Batson también reflexionó sobre el futuro del fútbol estadounidense tras el torneo de este verano.

«Hay muchas condiciones que deben cumplirse para que sigamos ganando Copas del Mundo en la categoría femenina y para que podamos competir de verdad por ellas en la categoría masculina», afirmó. «Nuestro objetivo es situarnos en la mejor posición posible para lograrlo. Los resultados de la selección absoluta importan, pero también el estado de las categorías juveniles, las canteras, la identificación y desarrollo de talento y la calidad de los entrenadores.

«Esperamos informar mejor a nuestros aficionados y a las partes interesadas sobre todo lo que importa. Queremos ser como Argentina o España, compitiendo en una final».