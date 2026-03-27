Goal.com
En directo
Marcelo Bielsa Uruguay chaos GFXGOAL

Traducido por

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa es un desastre: «El Loco» tiene a los grandes outsiders del fútbol sumidos en una crisis de cara al enfrentamiento contra Inglaterra

Analysis
M. Bielsa
Uruguay
England
England vs Uruguay
Amistosos
FEATURES
World Cup

Allá donde ha pasado Marcelo Bielsa a lo largo de su carrera como entrenador, ha dejado una estela de asombro. No siempre se trata de asombro en sentido positivo, pero es, en cualquier caso, caprichoso y desconcertante. Desde que revolucionó el Newell's Old Boys hasta la selección argentina, pasando por el Athletic de Bilbao y el País Vasco hasta el Leeds United en West Yorkshire, encontrarás personas profundamente conmovidas por el impacto de «El Loco» en distintos grados, a veces extremos.

Bielsa tiene ahora 70 años y apenas da señales de ralentizar su ritmo, lo que parece acorde con su filosofía futbolística. El verdadero problema es que su actual cargo corre el riesgo de ir a la deriva.

Ahora, como seleccionador de Uruguay, Bielsa afronta la ventana internacional de marzo con el objetivo de levantar a un equipo que ya parece estar al límite con sus intensos métodos de entrenamiento. El viernes se enfrentarán a Inglaterra en el estadio de Wembley para continuar con sus preparativos para un Mundial que podría terminar prematuramente si no consigue salir del bache.

  • Uruguay Present New Coach Marcelo BielsaGetty Images Sport

    Un forastero

    Desde su nombramiento en mayo de 2023, Bielsa se enfrentó a una ardua tarea para ganarse al pueblo uruguayo, un país de tan solo 3,5 millones de habitantes, convirtiéndose en el segundo entrenador extranjero en ocupar el cargo. No es que los uruguayos sean contrarios a los extranjeros, sino más bien a Argentina, su rival más acérrimo.

    Los defensores de Bielsa señalaron su trabajo con la selección chilena entre 2007 y 2011 como ejemplo de cómo el argentino dejó de lado sus lealtades familiares para intentar conquistar Sudamérica más allá de la frontera. Revolucionó el fútbol en Chile, convirtió a la selección en uno de los equipos más atractivos de la Copa del Mundo de 2010 y sentó las bases para las dos victorias consecutivas en la Copa América de 2015 y 2016.

    No todos los uruguayos estaban de acuerdo, aunque Bielsa se hubiera imbuido de la cultura mucho antes de aceptar el puesto, ya que tenía una casa en Montevideo y también pasaba mucho tiempo en el campo, a las afueras de la capital.

    «Es una selección que representa y se identifica con la cultura trabajadora del país», dijo Bielsa en su rueda de prensa de presentación, sin duda hablando con sinceridad, pero probablemente tratando también de jugar la carta de las relaciones públicas.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-ARG-URUAFP

    Vencer a la Argentina de Messi

    Estaba claro que, si Bielsa quería ganarse al pueblo uruguayo, tendría que obtener resultados sobre el terreno de juego. Poco más podría hacerles cambiar de opinión.

    Bielsa habló con gran entusiasmo de la plantilla de la que disponía tras firmar su contrato de tres años. Se le había contratado para dar un nuevo impulso a un equipo que había caído eliminado en la fase de grupos del Mundial de 2022 y del que se consideraba que había rendido muy por debajo de lo esperado. Las informaciones en el momento del nombramiento de Bielsa afirmaban que estaba realmente emocionado por asumir un trabajo con tanto talento, tras haber sido vinculado con varias vacantes en la Premier League en los meses anteriores.

    A finales de 2023, Bielsa debió de sentirse plenamente reivindicado. Uruguay venció a Brasil por 2-0 en casa en el cuarto partido de El Loco al frente del equipo, mientras que el quinto partido resultó ser aún más memorable. Bielsa llevó a Uruguay a La Bombonera del Boca Juniors para enfrentarse a la campeona del mundo, Argentina, que en ese momento llevaba 14 partidos invicta desde su infame derrota ante Arabia Saudí en Catar. Contra todo pronóstico, los visitantes se impusieron por 2-0, logrando su primera victoria a domicilio ante La Albiceleste desde 1937.

    Fue una actuación tan perfecta por parte del equipo de Bielsa como se podría imaginar. Todos los jugadores dieron el máximo y siguieron las órdenes al pie de la letra, al tiempo que demostraron su calidad con el balón para castigar a unos anfitriones agresivos.

    Lionel Messi elogió a Uruguay tras el partido y declaró a los medios: «Nunca nos sentimos cómodos. No pudimos mantener la posesión durante mucho tiempo, no creamos ocasiones y jugamos el partido que ellos querían, a su ritmo».

    Darwin Núñez, en aquel momento aún jugador del Liverpool, y Ronald Araujo, del Barcelona, fueron los goleadores de la noche, pero también destacaron Federico Valverde, del Real Madrid; el futuro centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte; Rodrigo Bentancur, del Tottenham Hotspur; y el astuto veterano Martín Cáceres. Este era el tipo de calidad que Bielsa señaló desde el principio de su etapa y se estaba demostrando que tenía razón en su valoración de su capacidad.

  • Uruguay v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024Getty Images Sport

    Un final de pesadilla para la luna de miel

    La racha de tres victorias consecutivas con la que Uruguay cerró el año 2023 —tras imponerse por 3-0 a Bolivia pocos días después del triunfo sobre Argentina— ha sido el punto álgido de la etapa de Bielsa hasta la fecha, y resulta difícil imaginar un futuro con momentos aún más destacados.

    En la primera ventana internacional de 2024, Uruguay empató 1-1 con el País Vasco en un partido de exhibición no oficial antes de caer por 2-1 ante Costa de Marfil en un amistoso disputado en Francia. Antes de la Copa América de ese verano, golearon a México por 4-0 para levantar de nuevo el ánimo en el equipo. Destacó su victoria sobre Brasil en cuartos de final en la tanda de penaltis y eran favoritos para enfrentarse a Argentina en la final, pero cayeron ante Colombia en una eliminatoria empañada por la violencia en el estadio, lo que empañó el ambiente de lo que debería haber sido un torneo recordado por las razones adecuadas.

    Varias estrellas de Uruguay subieron a las gradas para proteger a sus seres queridos, y Bielsa defendió a sus jugadores por actuar cuando eran acosados por los medios de comunicación por abandonar el terreno de juego. «Uno tiene que hablar pensando en todas las amenazas que recibirá si habla. Así que lo único que puedo decirte es que los jugadores reaccionaron como lo haría cualquier ser humano», afirmó con vehemencia y enfado.

    «Si hubieras visto lo que pasó, y no hay [otra forma de escapar] y están atacando a sus novias, a sus madres, a un bebé, a sus esposas, a sus madres... ¿qué habrías hecho tú?».

    Ya sea por un obstáculo mental insuperable o porque la influencia de Bielsa ya no funciona en el vestuario, Uruguay no ha vuelto a ser la misma desde esta derrota en semifinales. Antes de ese partido, el balance de Bielsa al frente del equipo era de 10 victorias en 15 partidos, además de la derrota en la tanda de penaltis ante Brasil. Desde entonces, La Celeste solo ha salido victoriosa en cinco de sus 17 partidos.

  • FBL-COPA AMERICA-2024-URU-COLAFP

    El rechazo de Suárez

    Las grietas en los cimientos del sistema de Bielsa fueron señaladas por primera vez por el legendario delantero Luis Suárez en octubre de 2024, quien arremetió contra el entrenador, considerado un héroe de culto, en una explosiva entrevista con DSports Uruguay.

    «Hubo situaciones en la Copa América que dolieron ver, de las que no hablé por el bien del grupo. Va a seguir pasando. Los jugadores van a llegar a un límite y van a estallar. En la Copa América, hubo jugadores que me dijeron: “Luis, voy a jugar la Copa América y luego no volveré a jugar”», afirmó Suárez. «Eso te dice que nos estamos acercando a una situación difícil. Luego lo superas y vuelves porque amas a tu país. A todos nos encanta representar a nuestro país.

    «Durante mi última convocatoria, algunos de nosotros estábamos jugando a las cartas y el cuerpo técnico (de Bielsa) se paseaba y nos echaba un vistazo, como si estuviera buscando a alguien que estuviera jugando a las cartas... Hubo muchas cosas que me llamaron la atención.

    «Hubo muchos jugadores que concertaron una reunión (con Bielsa) para pedirle al entrenador que, como mínimo, nos saludara con un buenos días. Ni siquiera nos decía hola. Tuve una reunión de cinco minutos con él como líder del equipo y, al final, solo respondió con un “Muchas gracias”»,

    Suárez contó luego una anécdota sobre cómo Bielsa utilizó a Agustín Canobbio, un internacional consolidado de veintitantos años, como recogepelotas y «jugador de entrenamiento» para el primer equipo, en una muestra de falta de respeto. 

    «Hizo que (Canobbio) realizara pases que, durante la mitad de la Copa América, solo hacían los jugadores de entrenamiento. Y luego hizo que los jugadores de entrenamiento entrenaran como jugadores titulares. No se puede hacer creer a un jugador que forma parte de la convocatoria de 26 para una Copa América que está ahí para hacer lo que hace un jugador de entrenamiento. Es una falta de respeto total. Me enfada», continuó.

    Uruguay perdió su siguiente partido por 1-0 ante Perú, y Bielsa afirmó que los comentarios de Suárez habían cambiado la forma en que se le percibía como entrenador y figura de autoridad. «En cuanto a cómo me afectó la situación, no ignoro lo que pasó, y sé que mi autoridad se vio afectada de alguna manera», dijo Bielsa.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    Aplastado por EE. UU.

    El punto más bajo del mandato de Bielsa se produjo un año después de la salida de Suárez. Los resultados a lo largo de esos doce meses fueron, en el mejor de los casos, irregulares, y había indicios de que el entrenador se estaba acercando a algún tipo de final de partida. 

    Por ejemplo, convocó a una plantilla de solo 17 jugadores que militaban en Uruguay para la ventana de octubre, con vistas a los amistosos contra la República Dominicana y Uzbekistán en Malasia, mientras que los expertos en su país afirmaban que incluso las mayores estrellas del equipo se habían visto afectadas negativamente por las declaraciones de Suárez.

    En noviembre, a Bielsa le pasó factura. Uruguay viajó al norte para enfrentarse a México y Estados Unidos, coanfitriones del Mundial. El 0-0 con El Tri en su primer amistoso sirvió de telón de fondo para el reencuentro de Bielsa con su propio discípulo, Mauricio Pochettino, ahora seleccionador de Estados Unidos.

    El alumno se convirtió en maestro. Pochettino le arrebató a Bielsa la corona de rey de la presión y neutralizó a «El Loco». Para sorpresa de muchos, la selección estadounidense se impuso por 5-1, acosando a Uruguay por todo el campo y ridiculizando los comentarios previos al partido de Bielsa, según los cuales la intensidad de la Major League Soccer había vuelto «perezosos» a los jugadores.

    «No hay forma de justificar este resultado. Creo que lo que más se ve afectado tras esta actuación es mi enfoque del partido, cómo preparé a los jugadores. Lo ocurrido esta noche es consecuencia de mi papel como entrenador, de cómo planteé el partido y del estilo de juego que propuse», fue su valoración inmediata.

    «De ninguna manera los mejores jugadores uruguayos deberían perder un partido contra el equipo suplente de Estados Unidos».

  • Marcelo Bielsa Press ConferenceGetty Images Sport

    Crisis de dos horas

    Bielsa es conocido por no ajustarse a las normas del fútbol. Lo que para él es normal, no lo es para el resto del mundo, y viceversa. No fue una gran sorpresa que, dos días después de la humillante derrota ante Estados Unidos, convocara una rueda de prensa en Montevideo que duró dos horas.

    «Soy un generador de tensión. Cuando llego, el ambiente se vuelve tenso. Por eso no aparezco con frecuencia. Soy tóxico. Relacionarse conmigo te hace peor. ¿Me entiendes?», dijo un emocionado Bielsa.

    «Hay tipos tóxicos que solo ven los errores que están corrigiendo, que son exigentes, que nunca están satisfechos con nada. Solo habla del trabajo que está haciendo. Cuando sale a comer, lee el periódico porque no quiere integrarse con los que le rodean, para no tener que hablar de cosas que le distraigan de todo eso. 

    «No creas que lo disfruto. Para mí, es el karma. Soy tímido, obsesivo. Soy una persona robótica. No me gusta el desorden. Esos son mis defectos. Me cuesta actuar con naturalidad y ser amistoso».

  • Uruguay v Peru - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    El último baile de Bielsa

    Cuando se anunció la rueda de prensa improvisada de Bielsa, los medios locales pensaron que iba a anunciar su marcha. Justo tras la derrota ante Estados Unidos, se extendió rápidamente el rumor de que el entrenador había perdido el control de un vestuario que ya se encontraba al borde de la división. Sin embargo, el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, confirmó que «El Loco» tendrá la oportunidad de dirigir al equipo en el Mundial.

    «El entrenador seguirá con nosotros», declaró Alonso a la prensa. «La reunión fue muy positiva, hablamos de cosas que hay que mejorar; cosas para que todos se sientan cómodos de cara a la preparación del Mundial. Lo importante de la crisis desencadenada por el partido contra Estados Unidos ha sido que nos ha hecho trabajar duro internamente para saber qué hay que hacer».

    Bielsa ha convocado a una plantilla de 28 jugadores para los amistosos de marzo contra Inglaterra y Argelia, sin grandes sorpresas. Eso, en sí mismo, podría ser lo más sorprendente de la concentración, ya que se reúnen por última vez antes de que termine la temporada de clubes, aunque con Bielsa nunca se sabe cuándo va a estallar.

    Los uruguayos en casa estarán pendientes con esperanza y rezando para que su selección nacional se haya despojado de las excentricidades de noviembre. Es imposible que estén peor de lo que estaban cuando los estadounidenses los dejaron hechos polvo. El viernes por la noche se enfrentan a una selección inglesa en plena forma física y llena de energía, dado que Thomas Tuchel ha concedido unos días extra de descanso a gran parte de su plantilla de 35 jugadores.

    El plan sigue siendo que Bielsa sea el seleccionador de Uruguay cuando den inicio a su campaña en el Mundial el 15 de junio contra Arabia Saudí en Miami. Pero cualquier nueva travesura de «El Loco» que vuelva loca al país y colapse Internet podría poner de nuevo en grave peligro su futuro inmediato.

Amistosos
England crest
England
ENG
Uruguay crest
Uruguay
URU