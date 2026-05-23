El sábado, el diario «The Guardian» publicó la lista de 26 convocados de Estados Unidos para el Mundial, con varias sorpresas. Un día antes, «The Athletic» ya adelantó la inclusión de Gio Reyna y la ausencia de Diego Luna, pero ahora se conocen más detalles que aclaran la plantilla de Mauricio Pochettino.

Zendejas, en gran momento con el Club América, regresa al equipo. Aun así, apenas ha sumado 139 minutos en seis partidos con Pochettino. Con Zendejas, el grupo de interiores ofensivos incluye a Reyna, Christian Pulisic, Brenden Aaronson y Malik Tillman, por lo que el técnico ha reducido los centrocampistas defensivos.

Tyler Adams, Cristian Roldán y Sebastián Berhalter completan la lista, mientras que Weston McKennie, con un perfil más ofensivo, podría ser titular junto a su compañero de siempre, Adams. Se quedaron fuera Morris y Tessmann, habituales con Pochettino, y Johnny Cardoso, lesionado.