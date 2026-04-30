La selección masculina de Estados Unidos debe clasificar al Mundial 2026 para ayudar a Christian Pulisic, Lionel Messi y la MLS a promover un deporte más seguro que el fútbol americano para los jóvenes

Cole, que ya integró un grupo similar en la selección inglesa, desempolvó sus botas para jugar un partido con el Warley FC, el«Mejor Peor Equipo» de Specsavers. En entrevista con GOAL, al preguntarle si la cultura del fútbol base gana en Estados Unidos la misma importancia que en Europa gracias a Messi y compañía, respondió: «Sí, lo están haciendo increíblemente bien. He estado allí y he visto cuánto amor hay por el deporte.

Pero Estados Unidos es enorme: Florida no es como Kansas City; hay montañas, playas, frío extremo y calor tropical. En Florida, por ejemplo, la gente adora el fútbol.

Creo que la MLS crece, la Premier también y el fútbol en general. Además, les gusta porque es más seguro que el fútbol americano para los niños.

Que Messi esté allí y lo esté haciendo tan bien ha sido genial. Podría haberse quedado en la playa de Miami, pero ha sido excepcional. Sigue siendo uno de los mejores del mundo a sus más de 30 años, y la gente disfruta viéndolo jugar.

«En cuanto al sistema que le rodea, la infraestructura ya está. Necesitan un buen Mundial y que Estados Unidos llegue, al menos, a cuartos de final; eso sería muy importante para el país».