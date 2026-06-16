Ghalenoei, indignado por el desgaste físico y psicológico de su equipo y las constantes interrupciones en su itinerario, declaró: «Hemos pasado tanto tiempo viajando que ni siquiera nos han dado tiempo para recuperarnos. Después del partido de hoy nos ordenaron marcharnos al instante. Para nosotros es vital descansar, pero nos obligan a regresar a nuestro campamento en Tijuana y eso nos preocupa. Quizá seamos el equipo más oprimido de toda la Copa del Mundo».

Aunque el himno iraní recibió abucheos y aplausos, los 70 108 espectadores se unieron enseguida para brindar un apoyo ruidoso desde el inicio del partido, lo que llevó a Ghalenoei a valorar el respaldo de la diáspora. Añadió: «Había muchos iraníes aquí, con diferentes afiliaciones políticas y creencias, pero todos nos animaron de todo corazón, y creo que eso es una victoria para todos nosotros».