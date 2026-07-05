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Italy v Serbia - UEFA European Under-19 Championship 2026 Group BGetty Images Sport

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La selección italiana sub-19 queda fuera del Campeonato de Europa: la derrota ante Ucrania fue decisiva

Ucrania U19 vs Italia U19
Ucrania U19
Italia U19
Campeonato de Europa Sub 19

Los «azzurrini» se despiden del torneo tras perder contra Ucrania.

La selección italiana sub-19 queda eliminada del Europeo. La derrota ante Ucrania, con gol de Olychenko en la primera parte, y la victoria simultánea de Croacia 3-0 sobre Serbia, fuerondecisivas.

El equipo de Bollini suma 4 puntos —mismos que Croacia— tras ganar a Serbia y empatar con los croatas, que avanzan por mayor cantidad de goles marcados (4 contra 2).

El 8 de julio Italia jugará por el quinto puesto contra Dinamarca, un duelo clave para optar a la repesca intercontinental que da acceso al Mundial Sub-20 de 2027. Las otras europeas son las cuatro semifinalistas —España, Alemania, Croacia y Ucrania— y Azerbaiyán, anfitriona junto a Uzbekistán.

  • EL MARCADOR

    UCRANIA Sub-19 - ITALIA Sub-19 1-0

    Goles: 30' Olychenko (U)

    Ucrania Sub-19 (4-2-3-1): Marchenko; Kokodynyak, Shestiuk, Digtyar, Malov; Soroka, Plish (46' Ignatkov); Hubenko (46' Glyut), Olychenko (61' Sykut), Liusin (46' Kaliuzhnyi); Popov (82' Bogdanov). Seleccionador: Mykhailenko.

    Italia Sub-19 (4-3-3): Pessina; Nardin (90'+1 Comotto), Natali, Verde, Marello; Wiafe, Sala, Mantini (46' Mosconi); Coletta (90'+1 Idele), Iddrissou, Elimoghale (68' Arena). Seleccionador: Bollini.

    Árbitro: Csonka 

    AMONESTADOS: Sherstyuk (U), Lyusin (U), Coletta (I)

    EXPULSADOS:

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  • GOLES Y MOMENTOS DESTACADOS

    90' - Ucrania cerca el segundo: Pessina evita el gol de Sykut.

    81' - Italia vuelve a estar a punto de empatar: Marchenko detiene un disparo de Natali, Coletta intenta rematar a puerta vacía, pero Marchenko vuelve a ser decisivo.

    79' - Mosconi roba, entra por derecha y dispara fuera.

    59' – Falta de Marello a Iddrissou: cabezazo fuera.

    37' - Waife dispara desde lejos: el balón se desvía a córner.

    30' - ¡GOL DE UCRANIA! Olychenko avanza por la izquierda, supera a Natali con un túnel, sortea a Verde y marca.

    16' - Tiro libre de Marello al larguero.

    10' - Centro de Marello para Coletta, cuyo cabezazo es desviado por el portero Marchenko.

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