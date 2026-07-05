La selección italiana sub-19 queda fuera del Campeonato de Europa: la derrota ante Ucrania fue decisiva

La selección italiana sub-19 queda eliminada del Europeo. La derrota ante Ucrania, con gol de Olychenko en la primera parte, y la victoria simultánea de Croacia 3-0 sobre Serbia, fuerondecisivas.

El equipo de Bollini suma 4 puntos —mismos que Croacia— tras ganar a Serbia y empatar con los croatas, que avanzan por mayor cantidad de goles marcados (4 contra 2).

El 8 de julio Italia jugará por el quinto puesto contra Dinamarca, un duelo clave para optar a la repesca intercontinental que da acceso al Mundial Sub-20 de 2027. Las otras europeas son las cuatro semifinalistas —España, Alemania, Croacia y Ucrania— y Azerbaiyán, anfitriona junto a Uzbekistán.