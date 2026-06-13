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La selección holandesa tiene un gran desafío: así juega la potente selección japonesa

FEATURES
Holanda vs Japan
Holanda
Japan
World Cup

El domingo 14 de junio, a las 22:00, Países Bajos debutará ante Japón en Arlington (Texas). El equipo de Ronald Koeman, tras una preparación irregular, busca empezar con buen pie pese a enfrentar quizá al rival más difícil del grupo.

Repasamos el camino de Japón hacia el Mundial, sus jugadores clave y la táctica de Hajime Moriyasu, que los llevó a la cita con un juego organizado y disciplinado.

  • Clasificación soberbia

    Quien dude de la calidad de Japón solo tiene que ver la tercera fase de clasificación: ganó el grupo con diez partidos, una derrota (1-0 ante Australia en junio de 2025), dos empates, siete victorias y 23 puntos, cuatro más que Australia.

    Marcó 30 goles y encajó solo 3: 4-0 y 6-0 a Indonesia, 7-0 a China y 5-0 a Baréin. China encajó siete goles y Baréin cinco. Japón no solo fue una máquina de marcar, sino que también brilló en defensa.

    Esa solidez se mantuvo en la fase previa. En los últimos seis amistosos solo Brasil marcó, con dos goles; Ghana, Bolivia, Escocia, Inglaterra e Islandia se marcharon sin anotar. La última derrota de Japón fue en septiembre de 2025 ante Estados Unidos (2-0).

    Holanda, avisada.

    • Anuncios

  • Equipo con experiencia

    La sólida preparación de Japón no es casualidad, sobre todo si vemos la convocatoria de Moriyasu. Tiene una plantilla experimentada, con muchos jugadores que ya han competido al más alto nivel.

    Destaca Kaishu Sano, hermano mayor del centrocampista del NEC Kodai Sano. El mediocampista defensivo del Eintracht Frankfurt no jugó la eliminatoria, pero ha sido clave en los últimos amistosos. Su ascenso es vertiginoso: fichado en verano de 2024 por 2,4 millones de euros procedente del Kashima Antlers, ahora vale unos cuarenta millones. Es un ‘6’ moderno: no solo recupera balones o distribuye el juego, sino que aporta polivalencia, desplazamiento, energía y una base técnica sólida.

    También destacan el delantero de la Real Sociedad Takefusa Kubo —ausente gran parte de la temporada por lesión— y jugadores consolidados como Hiroki Ito y Ritsu Doan. La gran ausencia es Kaoru Mitoma, lesionado en mayo y fuera del Mundial.

    Menos conocido, pero igualmente interesante, es el lateral izquierdo Keito Nakamura. Formado como extremo en el Stade Reims, la selección lo ha reconvertido en defensor. Su velocidad, su despliegue físico y su proyección ofensiva lo convierten en una pesadilla para cualquier extremo o lateral derecho, como comprobó Inglaterra.

    Ha convencido en los últimos partidos, pero aún no tiene la titularidad asegurada: compite con Daizen Maeda, otro futbolista polivalente. El delantero del Celtic vio el último amistoso contra Islandia desde el banquillo, pero cerró la temporada en gran forma: nueve goles y dos asistencias en sus últimos siete partidos con el club escocés.

    De la Eredivisie destacan el pichichi Ayase Ueda, su compañero en el Feyenoord Tsuyoshi Watanabe y los jugadores del Ajax Takehiro Tomiyasu y Ko Itakura.

  • Organización defensiva

    Que Japón encaje tan pocos goles no es casualidad: se debe a su sólida organización defensiva. Japón juega de forma compacta y disciplinada, y alterna alta presión con repliegues colectivos.

    En defensa se ordena en un 5-2-3: los laterales cubren cuando los rivales suben y amenazan con recibir, como se ve en el ejemplo.

    El delantero central cubre la línea de pase al mediocampista con balón, mientras los dos extremos se posicionan hacia adentro y presionan a los centrales cuando pueden. Así, con un 5-2-3 compacto, Japón cierra el eje y obliga al rival a rodear el bloque con paciencia.

    Si el rival pasa al lateral libre, uno de los laterales propios avanza para marcarlo y obligar a retroceder el balón, momento en el que el equipo sube la presión.

    Engeland - Japan Analyse 1Youtube: British Elite ScoutJapan Analyse 2Youtube: British Elite Scout

    Como se ve en los ejemplos, Japón mantiene la estructura compacta y fuerza a Inglaterra hacia las bandas para luego presionar. El ritmo lento del partido facilitó la tarea. El mediocampo creativo, con Anthony Gordon, Phil Foden y Cole Palmer, apenas recibió el balón. Holanda deberá evitar caer en lo mismo.

    En la última imagen se aprecia que a Foden se le deja libre, pero se cierra la línea de pase, por lo que apenas recibió balones durante todo el partido. Si Foden avanzaba, un central lo marcaba sin dificultad. Es el mismo problema que enfrenta Holanda ante rivales con cinco defensas: al atacar con cinco delanteros, la marca individual resulta sencilla.

    El objetivo de Japón es cortar todas las líneas de pase hacia adelante. Si el balón llega a los laterales, presionan; si retrocede, suben como bloque para recuperar la pelota más arriba.

    Japan Analyse 3Youtube: Britsh Elite Scout

  • Intenciones ofensivas

    Con la posesión, los dos centrales externos se abren para que los laterales suban, creando un 3-2-5. Mientras, uno o ambos centrocampistas de control se retrasan para abrir el centro del campo y generar espacios; Sano destaca en esta labor.

    Así se genera espacio inmediato para el delantero. Si el rival presiona alto y no se alcanza a los centrocampistas, se lanza el balón al punta. Contra Inglaterra, con Ueda, sucedió a menudo. El equipo de Moriyasu busca construir el juego, pero también lanza pases profundos cuando el rival presiona alto. Así sucedió frente a Escocia: el movimiento del mediocampo separó sus líneas, Ueda recibió con comodidad y Japón generó peligro en situaciones de cinco contra cinco.

    Japan Analyse 6Youtube: Scotland National Team

    Japón es un equipo moderno y flexible, con mucho dinamismo. Juega en una estructura 3-2-5, con dos jugadores que se mueven en los espacios intermedios para quedarse libres entre líneas. Sin embargo, Holanda juega con cuatro defensas, así que quizá sea más sensato retrasar a un centrocampista para defender en marca individual.

    Los laterales actúan como extremos, lo que deja espacios en las transiciones; Holanda puede explotarlos.

    Japan Analyse 4Youtube: SIAN SPORTS

    Para la selección holandesa es clave vigilar al lateral izquierdo Nakamura, sobre todo tras perder el balón. Contra Inglaterra fue un peligro constante cuando tuvo campo por delante. Holanda, que suele dejar espacios en la banda de Dumfries, deberá estar atenta. Los números de Nakamura lo dicen todo: 14 goles en la Ligue 2 y múltiples asistencias.

    Japan analyse 5Youtube: British Elite Scout


  • ¿A qué deben atender los Países Bajos y dónde están las oportunidades?

    El análisis de Japón muestra que Moriyasu ha creado un equipo organizado, compacto en defensa y dinámico con el balón. Holanda, pese a ello, llega con optimismo, aunque no tendrá una tarea fácil.

    Inglaterra, con un centro del campo similar, tuvo el 70 % de la pelota, pero apenas generó peligro: un xG de 0,89. Brasil, en octubre, dominó el 67 % del juego y creó solo dos ocasiones (xG de 1,27). Japón cede el balón a rivales más fuertes y cierra los caminos hacia el centro del campo.

    Holanda deberá tener paciencia, pero evitar una posesión estéril. Japón presiona con su bloque 5-2-3 y cierra el centro, forzando el juego exterior. Aunque los laterales suelen quedar libres, Japón presiona de inmediato por fuera. Holanda debe jugar rápido, cambiar de banda con velocidad y mover el balón con inteligencia para forzar decisiones al bloque japonés y evitar el pases sin profundidad que Inglaterra pagó caro.

    Su mayor oportunidad llega en la transición: Japón deja espacios en las bandas, detrás de sus laterales, que actúan como extremos. Al recuperar el balón, Holanda debe cambiar de juego de inmediato y en vertical para explotarlos, antes de que Japón se reorganice en su 5-2-3.

    Sin embargo, ese mismo riesgo funciona a la inversa: Japón puede cederles el balón y lanzar contraataques veloces, sobre todo por la izquierda con Nakamura o Maeda. Si Dumfries se proyecta en ataque, la Oranje podría quedar expuesta. Las estadísticas de sus dos laterales izquierdos lo confirman.

    En resumen, Japón tiene un estilo claro y vulnerable. Si Holanda cambia rápido de ritmo, desborda el bloque rival y evita los contraataques, podrá ganar.

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