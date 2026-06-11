La selección holandesa tiene un gran desafío: así juega la potente selección de Japón

La sólida preparación de Japón no es casualidad, sobre todo si se analiza la convocatoria de Moriyasu. Cuenta con una plantilla experimentada, con muchos jugadores que ya han competido al más alto nivel.

Destaca Kaishu Sano, hermano mayor del centrocampista del NEC Kodai Sano. El mediocampista defensivo del Eintracht Fráncfort no jugó la eliminatoria, pero ha sido clave en los últimos amistosos. Su ascenso es vertiginoso: fichado en verano de 2024 por 2,4 millones de euros procedente del Kashima Antlers, ahora su valor de mercado alcanza los cuarenta millones. Es un ‘6’ moderno: no solo recupera balones, sino que también impulsa el juego con fuerza, velocidad y gran técnica.

También destacan el delantero de la Real Sociedad Takefusa Kubo, que esta temporada sufrió una lesión muscular, y otros nombres consolidados como Hiroki Ito y Ritsu Doan. La gran ausencia es Kaoru Mitoma, lesionado en mayo y fuera del Mundial.

Menos conocido, pero igualmente interesante, es el lateral izquierdo Keito Nakamura. En el Stade Reims jugaba como extremo, pero con Japón ha pasado a la defensa. Su velocidad, su despliegue físico y sus subidas lo convierten en una pesadilla para cualquier extremo o lateral derecho, como comprobó Inglaterra.

Ha convencido en los últimos encuentros, pero aún no tiene asegurada la titularidad: compite con Daizen Maeda, otro futbolista polivalente. El delantero del Celtic vio el último partido contra Islandia desde el banquillo, pero cerró la temporada en plena forma: nueve goles y dos asistencias en sus últimos siete encuentros con el club escocés.

De la Eredivisie destacan el máximo goleador Ayase Ueda, su compañero en el Feyenoord Tsuyoshi Watanabe y los jugadores del Ajax Takehiro Tomiyasu y Ko Itakura.