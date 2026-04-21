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La selección femenina de Estados Unidos sigue segunda en la última clasificación mundial femenina de la FIFA
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La selección femenina de Estados Unidos se mantiene segunda en la última clasificación mundial femenina de la FIFA.
La selección femenina de Estados Unidos conserva el segundo puesto del último ranking mundial de la FIFA. Inglaterra sube al tercero tras vencer a España, que permanece primera.
En la edición de agosto solo hubo tres variaciones: Inglaterra subió al 3.º, Alemania bajó al 4.º y Japón saltó tres lugares hasta el 5.º.
La selección femenina de Estados Unidos venció 2-1 a las Nadeshiko en sus últimos duelos. Dentro del top 10, Japón fue el que más lugares escaló.
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La lucha por los primeros puestos sigue muy reñida
Canadá y los Países Bajos subieron un puesto cada uno y entraron en el top 10.
En la cima, solo 28,44 puntos separan a España, líder con 2.083,09, de la USWNT, segunda con 2.054,65.
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Cómo se calculan las clasificaciones
«Los equipos se clasifican según un valor que mide su fuerza real. Así, se puede conocer el valor de clasificación o los puntos de un equipo», afirma la FIFA en su página web.
Los criterios clave que se consideran para la clasificación son:
Resultado del partido
Partido en casa, fuera o en campo neutral
Importancia del partido
Diferencia en el WWR entre los equipos
En la clasificación reciente, la RPD de Corea salió del top 10 y pasó al puesto 11; los Países Bajos entraron en el top 10; Samoa Americana registró el mayor avance, subiendo 17 puestos, mientras que Surinam sufrió la mayor caída, bajando 14.
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¿Y ahora qué?
La próxima edición de la clasificación se publicará el 16 de junio de 2026.