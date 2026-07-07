La selección de Noruega sufre un brote de enfermedad antes de los cuartos de final del Mundial contra Inglaterra

Según el medio noruego Dagbladet, varias bajas por enfermedad afectan a la selección de Noruega antes de su primer partido de cuartos de final del Mundial, el sábado contra Inglaterra. Jorgen Strand Larsen se perdió el debut por fiebre, y Marcus Holmgren Pedersen no jugó en la victoria 2-1 ante Brasil en octavos por un problema similar. Erling Haaland, máximo goleador noruego con siete tantos, marcó un doblete que clasificó a su selección para los cuartos de final.

El seleccionador, Stale Solbakken, tosió con fuerza tras la derrota 4-1 ante Francia y admitió que los constantes viajes han mermado al grupo.