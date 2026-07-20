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La selección argentina ignoró la celebración del título mundial de España en un gesto considerado “mala educación”, mientras se escuchaban cánticos a Lionel Messi durante la entrega del Balón de Oro a Rodri
Se caldean los ánimos tras una final dramática
España venció 1-0 a Argentina en la prórroga con gol de Ferran Torres, pero el final del Mundial se ensució con tensiones. La frustración de la Albiceleste explotó tras el pitido final: Leandro Paredes fue expulsado por un altercado con Eric García y Gavi.
La tensión persistió en la ceremonia de medallas: España formó una guardia de honor para Lionel Messi y sus compañeros, pero Argentina no respondió el gesto y se retiró al otro extremo del campo mientras los españoles levantaban el trofeo.
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Los expertos condenan la actitud de Argentina
Además, cuando Rodri recibió el Balón de Oro, la afición argentina coreó el nombre de Messi. Estos incidentes provocaron fuertes críticas tras el partido, y la conducta de Argentina acaparó los comentarios junto con la victoria de España.
El comentarista Adrian Durham declaró en talkSPORT: «Sin clase alguna. Han sido una vergüenza. Los aficionados han estado brillantes, pero durante la entrega de trofeos, mientras Rodri recogía el premio al mejor jugador, coreaban el nombre de Messi y gritaban “Argentina”. No aceptan que perdieran la final del Mundial».
Dudas sobre el camino de la Albiceleste hacia la final
Durham cuestionó el camino de Argentina a la final, sugiriendo que el equipo se benefició de circunstancias favorables durante el torneo.
«Argentina es una vergüenza para el fútbol y para el Mundial. Lo han sido desde el principio, salvo los 20 minutos contra Inglaterra», añadió.
Les tocó el grupo más fácil de la historia del Mundial, sufrieron en octavos contra Cabo Verde, necesitaron que Egipto fallara en el último momento para pasar a cuartos, y ahí Suiza se autolesionó con una tarjeta roja innecesaria.
«Inglaterra dominó las semifinales y se lo sirvió en bandeja. Argentina llegó a la final y quedó en ridículo. Seamos sinceros: ha tenido una serie ridícula de decisiones a favor en este torneo».
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A Argentina le espera un proceso disciplinario
Las repercusiones de la final probablemente acentúen el escrutinio sobre la conducta de Argentina tras un torneo marcado por varios incidentes disciplinarios. La final y la polémica previa por la pancarta de las Malvinas aseguran que la atención se centrará tanto en el comportamiento de la Albiceleste como en su camino a la final del Mundial.
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