Durham cuestionó el camino de Argentina a la final, sugiriendo que el equipo se benefició de circunstancias favorables durante el torneo.

«Argentina es una vergüenza para el fútbol y para el Mundial. Lo han sido desde el principio, salvo los 20 minutos contra Inglaterra», añadió.

Les tocó el grupo más fácil de la historia del Mundial, sufrieron en octavos contra Cabo Verde, necesitaron que Egipto fallara en el último momento para pasar a cuartos, y ahí Suiza se autolesionó con una tarjeta roja innecesaria.

«Inglaterra dominó las semifinales y se lo sirvió en bandeja. Argentina llegó a la final y quedó en ridículo. Seamos sinceros: ha tenido una serie ridícula de decisiones a favor en este torneo».