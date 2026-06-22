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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

La selección argentina apoya a Lionel Messi, y Lionel Scaloni desmiente noticias falsas sobre el padre de la estrella del Inter Miami

L. Messi
Argentina
L. Scaloni
Argentina vs Austria
World Cup

Lionel Scaloni destacó la unidad de la selección argentina, que se unió en torno a su capitán, Lionel Messi, tras una oleada de desinformación sobre su familia. La superestrella del Inter Miami fue víctima de impactantes noticias falsas durante el Mundial 2026, lo que obligó al seleccionador y a la familia de Messi a pronunciarse públicamente.

  • Argentina deja atrás las distracciones para enfrentar a Austria

    Los preparativos de Argentina para su segundo partido del Grupo J se vieron alterados por noticias falsas que afirmaban que Jorge, padre del capitán Messi, había fallecido. La confusión provocó un gran revuelo en Argentina y, según informes, un presentador de televisión dimitió tras emitir la información errónea.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Scaloni destaca la solidez del grupo

    La familia Messi aclaró que Jorge se recupera bien tras un tratamiento médico. Antes del Argentina-Austria en Arlington, Texas, Scaloni desmintió los rumores y pidió centrarse en el fútbol. En la previa del partido, destacó la unidad del grupo.

    «Estamos bien y preparados para el partido de mañana», afirmó Scaloni, citado porESPN. «Creemos que el grupo supera las situaciones buenas y malas. Sabemos que siempre es mejor estar con un amigo. Eso sentimos todos, y él también. No añadiré más; estamos listos para el partido».

  • Un presentador de televisión dimite tras un error en la emisión

    La polémica estalló cuando Florencia Peña, conductora de Luzu TV, anunció erróneamente la muerte del padre de Messi durante una transmisión en vivo. La noticia se viralizó al instante y causó gran angustia a la familia justo cuando Messi iniciaba su sexta Copa del Mundo. Luego, Peña renunció al alegar que su equipo de producción le había dado información incorrecta por el auricular.

    La cadena impuso medidas disciplinarias y, según el productor Nicolás Occhiato, varios empleados fueron despedidos.

  • Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Argentina se centra ahora en el partido contra Austria.

    Argentina busca otra victoria ante Austria para avanzar a dieciseisavos, tras vencer 3-0 a Argelia con un hat-trick de Messi. Scaloni anticipa un duelo exigente contra un rival agresivo y bien organizado, y quiere ver cómo su equipo maneja los momentos sin balón.

    «Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores», admitió Scaloni. «Presionan bien, son directos y han hecho una gran fase de clasificación. Es un equipo a tener en cuenta. Será un partido complicado. Ambos hemos ganado, y eso puede dar lugar a un gran espectáculo. Será difícil, duro».

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