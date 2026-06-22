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La selección argentina apoya a Lionel Messi, y Lionel Scaloni desmiente noticias falsas sobre el padre de la estrella del Inter Miami
Argentina deja atrás las distracciones para enfrentar a Austria
Los preparativos de Argentina para su segundo partido del Grupo J se vieron alterados por noticias falsas que afirmaban que Jorge, padre del capitán Messi, había fallecido. La confusión provocó un gran revuelo en Argentina y, según informes, un presentador de televisión dimitió tras emitir la información errónea.
- AFP
Scaloni destaca la solidez del grupo
La familia Messi aclaró que Jorge se recupera bien tras un tratamiento médico. Antes del Argentina-Austria en Arlington, Texas, Scaloni desmintió los rumores y pidió centrarse en el fútbol. En la previa del partido, destacó la unidad del grupo.
«Estamos bien y preparados para el partido de mañana», afirmó Scaloni, citado porESPN. «Creemos que el grupo supera las situaciones buenas y malas. Sabemos que siempre es mejor estar con un amigo. Eso sentimos todos, y él también. No añadiré más; estamos listos para el partido».
Un presentador de televisión dimite tras un error en la emisión
La polémica estalló cuando Florencia Peña, conductora de Luzu TV, anunció erróneamente la muerte del padre de Messi durante una transmisión en vivo. La noticia se viralizó al instante y causó gran angustia a la familia justo cuando Messi iniciaba su sexta Copa del Mundo. Luego, Peña renunció al alegar que su equipo de producción le había dado información incorrecta por el auricular.
La cadena impuso medidas disciplinarias y, según el productor Nicolás Occhiato, varios empleados fueron despedidos.
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Argentina se centra ahora en el partido contra Austria.
Argentina busca otra victoria ante Austria para avanzar a dieciseisavos, tras vencer 3-0 a Argelia con un hat-trick de Messi. Scaloni anticipa un duelo exigente contra un rival agresivo y bien organizado, y quiere ver cómo su equipo maneja los momentos sin balón.
«Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores», admitió Scaloni. «Presionan bien, son directos y han hecho una gran fase de clasificación. Es un equipo a tener en cuenta. Será un partido complicado. Ambos hemos ganado, y eso puede dar lugar a un gran espectáculo. Será difícil, duro».