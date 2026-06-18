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RüdigerGetty Images
Jonas Rütten

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La selección alemana en el Mundial: noticias y rumores. «¡Entonces se convertirá en un monstruo!». Antonio Rüdiger elogia al objetivo de fichaje del Bayern de Múnich

World Cup
Alemania vs Ivory Coast
Alemania
Ivory Coast
J. Nagelsmann
J. Kimmich
Antonio Rüdiger
N. Brown
Bayern Múnich
Eintracht Frankfurt

Sin problemas de plantilla para el segundo partido de Alemania en el Mundial contra Costa de Marfil, Antonio Rüdiger elogia a un objetivo de fichaje del FC Bayern. Todas las noticias y rumores de la selección alemana.

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  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Selección alemana, Mundial - Noticias: Antonio Rüdiger elogia a Brown, jugador que el Bayern quiere fichar.

    El Bayern Múnich está a punto de fichar a Nathaniel Brown, lateral izquierdo del Eintracht Fráncfort, por unos 55 millones de euros.

    Brown ya demostró su valía en la selección alemana con un debut mundialista ante Curazao, donde marcó un gol y dio una asistencia. Además, el defensa de 23 años ha impresionado al exjefe de la defensa, Antonio Rüdiger. En la rueda de prensa del miércoles por la noche (hora central europea), el veterano elogió al joven.

    Al ser preguntado sobre qué aconsejaría a jóvenes como Brown para encontrar el equilibrio entre agresividad y sensatez, Rüdiger respondió: «Buena pregunta, cada jugador es distinto. Pero con Nene Brown no tengo mucho que decir: me ha sorprendido muy positivamente. «La primera vez que lo vi fue en la concentración de marzo y observé cómo neutralizó a Semenyo (Antoine Semenyo en la victoria por 2-1, nota de la redacción)», recordó Rüdiger: «Creo que a este jugador no tengo que decirle mucho. Es un chico tranquilo, ¡pero en el campo se convierte en un monstruo!».

    En general, Rüdiger cree que todos los jóvenes talentos de Alemania «ya están muy avanzados» y eso es muy positivo.

    También elogió a sus rivales, que le habían quitado el puesto en el centro de la defensa antes del Mundial. De Jonathan Tah dijo: «Es una figura. Solo por su físico ya resulta incómodo. Si yo fuera delantero y tuviera que jugar contra Jona, sería muy duro».  Sobre Nico Schlotterbeck, del Real Madrid, añadió: «Su pierna izquierda vale su peso en oro».

    Reconoce que no es fácil estar en el banquillo, pero antepone el equipo: «Todos tenemos un mismo objetivo y todos somos importantes. Si se puede aportar desde fuera, mucho mejor». Por eso intenta «pasarlo bien con la gente y transmitir buenas vibraciones».

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  • NagelsmannGetty Images

    Selección alemana, Mundial - Noticias: Nagelsmann tiene a todo el plantel disponible.

    La selección alemana ha comenzado a preparar su segundo partido de la fase de grupos del Mundial con todos sus jugadores. Este miércoles por la mañana (hora local) en el Spry Soccer Stadium de la Universidad de Wake Forest se ejercitaron los 26 futbolistas y el portero de entrenamiento, Jonas Urbig.

    Tras el debut soñado ante Curazao (7-1), el equipo de Julian Nagelsmann se medirá el sábado en Toronto a Costa de Marfil. Una nueva victoria daría a la tetracampeona del mundo el pase anticipado a la fase eliminatoria.

    Quedan dos entrenamientos en Winston-Salem antes de viajar el viernes por la tarde a Toronto en el avión de la FIFA. El 25 de junio cerrará la fase de grupos ante Ecuador en East Rutherford.

    (Fuente: SID)

  • lahm(C)Getty Images

    Selección alemana, Mundial - Noticias: Lahm advierte a la selección nacional contra la arrogancia

    El ex capitán y campeón del mundo Philipp Lahm advirtió a la selección alemana que no subestime a sus próximos rivales, pese a su «muy buen» inicio en el Mundial. La selección alemana «no debe dormirse en los laureles» tras este «buen comienzo», afirmó Lahm en el programa «You never talk alone» de DAZN y agregó: «Los dos próximos partidos no serán tan fáciles».

    El 7-1 ante Curazao «no mide lo que vendrá contra Costa de Marfil, Ecuador y, ojalá, más adelante en el torneo», añadió el exjugador de 42 años. Aunque está «seguro de que pasaremos de ronda». Aun así, será interesante ver cómo reacciona el equipo en momentos críticos, cuando el partido esté igualado, porque aún no hemos visto que el grupo maneje esa situación.

    Lahm considera a Costa de Marfil un rival «muy atlético y dinámico» que apostará «mucho» por el contraataque. «Ahí son tremendamente peligrosos. Yo no confiaría en los duelos uno contra uno». Prefiere «una buena distribución del espacio cuando tenemos la posesión» y una sólida organización defensiva.

    Lahm confía en el ‘9’, Kai Havertz, un “delantero creativo, letal en el remate y decisivo en partidos clave”. Alemania cuenta además con alternativas como Deniz Undav o Nick Woltemade. «Tenemos varias opciones», afirmó Lahm, «pero mi primera opción siempre sería Kai Havertz». Sobre Jamal Musiala, considera que está bien en la posición de “diez”, aunque debe seguir sumando minutos.

  • Selección de la DFB: calendario de partidos de la selección alemana en el Mundial

    FechaHora (hora alemana)RivalResultado
    14 de junio de 202619:00Curazao7-1
    20 de junio de 202622:00Costa de Marfil-:-
    25 de junio de 202622:00Ecuador-:-
World Cup
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