La selección alemana en el Mundial 2026: noticias y rumores. «¡Muy interesado!». ¿Llevará Jürgen Klopp a un viejo compañero al DFB?

Tras la dimisión de Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp quiere ser seleccionador, pero aún no hay decisión. «No hay nada que comunicar. En cuanto haya novedades, seréis los primeros en saberlo», afirmó el domingo el candidato preferido de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), en su calidad de comentarista de MagentaTV, antes del partido de octavos de final del Mundial entre Brasil y Noruega.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, y el de la Bundesliga, Hans-Joachim Watzke, viajarán pronto a EE. UU. para hablar. Klopp ya mostró interés, pero sigue vinculado a Red Bull como «Head of Global Soccer» sin cláusula de rescisión.

Si las conversaciones entre Klopp y la DFB, así como entre la DFB y Red Bull, llegan a buen término, surgirá la cuestión de su cuerpo técnico. Según Bild, podría incorporar a dos colaboradores de confianza.

Uno sería Pepijn Lijnders, su exayudante en el Liverpool. Según The Times, Lijnders está “muy interesado” en sumarse al proyecto.

Tras la salida de Klopp del Liverpool, Lijnders dirigió al RB Salzburgo, fue destituido en diciembre tras 15 partidos sin ganar y luego trabajó como segundo de Pep Guardiola en el Manchester City. Tras la marcha de Guardiola, Lijnders quedó sin equipo.

Además, podría reencontrarse con Peter Krawietz, su segundo en Dortmund y Liverpool, quien también le acompañó a Red Bull.